США відреагували на нові звинувачення проти заарештованого в окупованому Криму Нарімана Джеляла

Посольство США в Україні назвало «абсурдними» нові звинувачення російського слідства у Криму проти кримськотатарського політика та активіста Нарімана Джеляла.

«І знову набір абсурдних звинувачень проти українця з боку окупаційних сил Росії з метою придушення інакодумства в Криму. Безпідставне затримання Нарімана Джеляля та жорстоке поводження з ним політично мотивовані й показують справжнє обличчя окупаційної влади Криму. Крим – це Україна», – повідомили у дипломатичному представництві.

15 грудня адвокат Микола Полозов повідомив, що у Криму російські силовики завершили попереднє розслідування у справі про «диверсію на газопроводі» в селі Перевальне, Наріману Джелялу додали ще одне звинувачення – «завдання значних майнових збитків».

8 листопада Джелялу висунули нове звинувачення в контрабанді вибухового пристрою. 28 жовтня активісту продовжили термін перебування в СІЗО до 23 січня 2022 року.

3 грудня підконтрольний Росії Верховний суд Криму відмовив в апеляції на продовження арешту Джелялу.

3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі» в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся у серпні.