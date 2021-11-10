Нові статті Нарімана Джеляла. Що ще інкримінує ФСБ Росії кримському діячу?

Відомому кримському активісту і політику, першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу (за документами – Джелялов) 8 листопада російські правоохоронці висунули нове звинувачення – у контрабанді вибухових речовин. Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, це – «суттєве посилення», і він вважає, що російська влада має намір «вийти на суд із максимальними звинуваченнями» на адресу одного з лідерів національного руху, який завжди сповідував і дотримувався ненасильницьких методів ведення боротьби.

Отже, в чому тепер звинувачують Нарімана Джеляла?

Нарімана Джеляла затримали після проведеного ФСБ Росії обшуку в його будинку в селі Первомайське під Сімферополем 4 вересня.

Російські силовики стверджують, що Джелял нібито причетний до пошкодження 23 серпня «за завданням української військової розвідки» газопроводу неподалік від села Перевальне Сімферопольського району. Саме цього дня сам Джелял перебував у Києві, де брав участь у міжнародному саміті «Кримська платформа».

П'ятого вересня його звинуватили у «пособництві» в організації диверсії на газопроводі. Наступного дня Джеляла було заарештовано на два місяці, проте через кілька днів він отримав нове звинувачення.

«...Слідство ФСБ перекваліфікувало інкриміноване Наріману діяння з пособництва у скоєнні диверсії на повноцінну участь у скоєнні диверсії, чим посилило звинувачення», – пояснював адвокат Микола Полозов.

Ще через тиждень слідство знову посилило звинувачення – додавши участь у скоєнні диверсії «у складі організованої групи», а також «незаконне переміщення чи зберігання вибухових речовин або вибухових пристроїв» і також – «у складі організованої групи».

До цієї групи, за версією слідства ФСБ, входили двоюрідні брати Азіз та Асан Ахтемови, які потім заявили, що дали свідчення під тортурами.

І тепер серед звинувачень з'явилася ще й «контрабанда вибухових речовин».

Якщо підсумовувати, ФСБ звинувачує Нарімана Джеляла за трьома «суворими» статтями:

У скоєнні диверсії у складі організованої групи (за п. «а», ч. 2 ст. 281 Кримінального кодексу Росії) – санкція цієї статті передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі.

У незаконному придбанні, передачі, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв у складі організованої групи (за ч. 4 ст. 222.1 КК Росії) – від 10 до 15 років позбавлення волі.

У незаконному перевезенні через митний кордон Митного союзу в рамках ЄврАзЕС вибухового пристрою, вчиненого організованою групою (за ч. 3 ст. 226.1 КК Росії) – від 7 до 12 років позбавлення волі та штраф 1 млн. руб.

Сам Наріман Джелял вважає причиною його арешту і тяжких звинувачень – неприйняття російської анексії Криму та участь у «Кримській платформі». Раніше правозахисники визнали Джеляла політв'язнем та закликали учасників «Кримської платформи» відреагувати на переслідування відомого кримського політика та інших кримських активістів.

Тим часом російський глава Криму Сергій Аксьонов (за паспортом – Аксенов) заявив, що в Криму «точно немає жодних політичних ув'язнених, є ті, хто перебуває під слідством або засуджені за кримінальними злочинами». Джеляла він назвав «агентом Меджлісу» та «агентом іноземних спецслужб».

«Інакше сказати не можу. За підсумками судового засідання, все це буде встановлено про те, що завдання вони отримували від Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України. А ГУР отримувало вказівки з Вашингтона. Це все взаємозалежне», – сказав Аксьонов.

Наріман Джелял категорично заперечує звинувачення російських силовиків і наполягає на своїй прихильності до ненасильницьких методів боротьби.