Ув’язнені в Криму Джелял та фрілансер Крим.Реалії Єсипенко зустрілися в СІЗО – Полозов

Заарештований у окупованому Криму у справі про «диверсію на газопроводі» кримськотатарський політик та активіст Наріман Джелял (за документами – Джелялов) у слідчому ізоляторі Сімферополя зміг поспілкуватися із заарештованим фрілансером проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владиславом Єсипенком. Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

За словами Полозова, сам він зустрівся з Джелялом під час спільного ознайомлення з матеріалами справами у будівлі так званого Управління Федеральної служби безпеки Росії по Криму.

«Наріман розповів, що самопочуття у нього гарне. Він був у піднесеному, оптимістичному настрої. Розповів, що буквально напередодні на збірці в СІЗО зустрів іншого українського політв’язня Владислава Єсипенка і мали можливість поспілкуватися», – повідомив захисник.

Деталей розмов політв’язнів він не оприлюднив.

За даними Полозова, Джелял повідомив, що вже тиждень у спеціальному блоці СІЗО топлять батареї та «зовсім не холодно». Крім того, кілька днів тому йому передали невелику кількість листів, і він усім адресатам пише відповіді.

У камері Сімферопольського СІЗО, де утримують заарештованого Нарімана Джеляла, тривалий час не було опалення.

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15 грудня адвокат Микола Полозов повідомив, що у Криму російські силовики завершили попереднє розслідування у справі про «диверсію на газопроводі» в селі Перевальне, Наріману Джелялу додали ще одне звинувачення – «завдання значних майнових збитків».

8 листопада Джелялу висунули нове звинувачення в контрабанді вибухового пристрою. 28 жовтня активісту продовжили термін перебування в СІЗО до 23 січня 2022 року.

3 грудня підконтрольний Росії Верховний суд Криму відмовив в апеляції на продовження арешту Джелялу.