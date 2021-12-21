Засідання у справі журналіста Єсипенка в окупованому Криму перенесли на місяць

Дебати сторін у справі фрілансера проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Владислава Єсипенка відклали через відсутність у підконтрольного Кремлю Сімферопольського районного суду відповіді з військово-слідчого комітету про результати перевірки заяви підсудного щодо катувань з боку співробітників ФСБ, повідомляє кореспондент «Крим.Реалії».

Адвокат Дмитро Динзе розповів, що раніше після перевірки військово-слідчий комітет відмовив у порушенні кримінальної справи, проте ця відмова була оскаржена і скасована військовою прокуратурою. Оскільки Владислав Єсипенко неодноразово наголошував, що до нього застосовувався фізичний та психологічний вплив, без висновків за підсумками перевірки, підконтрольний Кремлю суд не може завершити стадію судового слідства та перейти до дебатів.

Також було розглянуто клопотання захисту про залучення пояснень дружини журналіста, в яких вона повідомляє, що ніколи не бачила гранату в машині чоловіка, та про витребування оперативних матеріалів із підрозділів ФСБ. У всіх клопотаннях було відмовлено.

Наступне засідання заплановане 21 січня.

Російський суд у Криму раніше продовжив арешт Владиславу Єсипенку до 18 березня 2022 року.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також у зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім, експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами, заявила про «провокації російських спецслужб».

Російська влада звинувачує Єсипенка за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії, насадженого в окупованому українському Криму (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв), і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів). Єсипенко заперечує провину й стверджує, що оприлюднені російськими силовиками «свідчення» були отримані під тортурами.

Покарання, передбачене за обома статтями, – до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав оголошення обвинувального висновку Єсипенкові «знущанням зі справедливості».