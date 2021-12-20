У громадян України вилучили зброю та боєприпаси на в’їзді до Криму – прикордонники

В українських громадян, які прямували до окупованого Криму через адміністративний кордон між півостровом та материковою Україною, вилучили зброю та боєприпаси. Про це повідомив проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії із посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними прикордонників, 19 грудня на контрольному пункті в’їзду та виїзду «Каланчак» під час огляду речей громадянина України, який прямував до Криму, за допомогою службового собаки прикордонники виявили пристрій для відстрілу гумових куль «ПМР», сім набоїв до нього та документи на зброю.

Громадянину України відмовили у пропуску «за порушення умов та порядку проходження контролю під час в’їзду на тимчасово окуповану територію України».

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Повідомляється, що в іншого громадянина України, який прямував автомобілем TOYOTA у бік Криму, прикордонники виявили 30 набоїв «Флобера». Про знахідку військовослужбовці повідомили співробітників Національної поліції та передали їх правоохоронцям для проведення слідчих дій.

Раніше на контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чонгар» українські прикордонники вилучили 200 таблеток із вмістом психотропних речовин та 2 кілограми «червоної ікри».

З 21 листопада скасовано український митний контроль на адміністративному кордоні Криму з материковою частиною України – набув чинності закон про скасування вільної економічної зони (ВЕЗ) «Крим».