«Поверніть мого тата!»: п’ять історій родин із Криму

ЛЬВІВ ‒ Документальний фільм «Поверніть мого тата!» презентує цими днями в українських містах Кримськотатарський Ресурсний Центр. Зокрема, прем’єра відбулась у Львові. Це п’ять історій родин із Криму, які втратили батька. Це трагедії дітей, чиїх батьків тримають за ґратами з політичних або релігійних мотивів.

Діти говорять про своє дитинство без батька, діляться своїми думками, як вони переживають жорстоке затримання їхніх батьків, насильне викрадення, зникнення після окупації Криму.

П’ять історій родин, в яких діти вже роками не бачать тата Це п’ять історій чекань, надій, сподівань. Арешти, насильницьке викрадення, суди, ув’язнення ‒ ці слова вимовляють діти, які переживають відсутність тата.

Марк Шаймарданов навчається у 10 класі і половину свого життя він уже живе у Львові.

Інші роки хлопця ‒ пов’язані з Сімферополем. Коли приїхав улітку 2014 року з мамою у Львів, то найбільш незвично йому було скрізь чути українську мову.

Сьогодні спілкується лише українською. Його тато підприємець Тимур Шаймарданов допомагав українським військовим у Криму.

26 травня 2014 року він не прийшов по сина до школи.

Невідомо про батька нічого

«Це був останній день. Думаю, що тато живий, не виходить на зв’язок, бо розумію, що є причина на це. Тоді мені було 8 років. Тоді я був малий і не розумів, що сталося, думав, що ми скоро повернемося в Крим. Я сьогодні більше розумію ситуацію, її обсяги і знаю деякі деталі. Тяжче сприймається тепер. Пам’ятаю, що ми виїжджали з татом за місто, на природу, в гори, у Бахчисарай. Тато ходив постійно на мітинги, коли почалась окупація Криму, допомагав українським військовим вийти з Криму і потрапити в Україну. Це робив тато і кілька його друзів. Невідомо про батька нічого, де він і чи живий», ‒ каже Марк Шаймарданов Радіо Свобода.

Тимур Шаймарданов вважається безвісти зниклим. Тоді йому було 33 роки.

Різа Омеров був затриманий 10 червня 2019 року. Він позбавлений волі на 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за статтею «Участь в діяльності терористичної організації». Вдома на нього чекають дружина і четверо дітей.

був затриманий 10 червня 2019 року. Він позбавлений волі на 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за статтею «Участь в діяльності терористичної організації». Вдома на нього чекають дружина і четверо дітей. Рустем Ісмаїлов затриманий 12 жовтня 2016 року і позбавлений волі на 13, 5 років. Рустема і ще чотирьох мусульман арештували в Криму в один день і звинуватили у причетності до міжнародної ісламської партії «Хізб ут-Тахрір». Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список об’єднань, названих «терористичними». Цю заборону в Росії поширили і на анексований Крим. Шостий рік без тата живуть троє дітей.

затриманий 12 жовтня 2016 року і позбавлений волі на 13, 5 років. Рустема і ще чотирьох мусульман арештували в Криму в один день і звинуватили у причетності до міжнародної ісламської партії «Хізб ут-Тахрір». Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список об’єднань, названих «терористичними». Цю заборону в Росії поширили і на анексований Крим. Шостий рік без тата живуть троє дітей. Джеміль Гафаров затриманий 27 березня 2017 року і досі триває суд. За татом сумують троє дітей. У Джеміля Гафарова суттєво погіршився стан здоров’я, загострилася ниркова хвороба

затриманий 27 березня 2017 року і досі триває суд. За татом сумують троє дітей. У Джеміля Гафарова суттєво погіршився стан здоров’я, загострилася ниркова хвороба Правозахисник Емір-Усеїн Куку був арештований 11 лютого 2016. Він теж фігурант ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір», засуджений до 12 років ув’язнення . Дружина з двома дітьми відвідувала чоловіка в слідчому ізоляторі.

Діти говорять

У фільмі «Поверніть мого тата!» діти політичних в’язнів Кремля говорять щиро про те, що вони пережили, коли затримували їхніх батьків:

–Багато незрозумілих людей було у будинку. Нас закрили на кухні і ми бачили, як вони ходять і піднялись на другий поверх. Тато кричав, чому вони біжать попереду нього. Вони знайшли книгу, такі задоволені були. Книга чистенька, гладка і не могла лежати там. Це було зрозуміло, що вона там не була ніколи. Тато досі ув’язнений. У мене сильний зв'язок із татом. У 2017 році тато пережив інфаркт і це був шок. Через кілька місця ми дізнались про ниркову недостатність

–​З кожним обшуком ми стаємо сильніші і підтримуємо один другого. І це не подобається тим, які це чинять. Так вічно не буде. У світі нічого вічного немає. У жовтні 2016 року ми всі спали і почули дуже сильний стукіт. Татові сказали на підлогу і в наручники. Потім вони щось показували. До мене хтось з ФСБ підійшов, мама мене просто забрала, тата вивезли на машині. Мамі стало погано. Я просто плакала.

–​Коли він повернеться, ми будемо бавитись з ним. Я його сильно люблю, сумую за ним.

–​У нас є балкон, можна дивитись на гори, там спускається туман. Дуже цікаво дивитись, я люблю Ялту. Тут море, набережна. Моя сім’я ‒ це тато, мама, брат і я. Татові виповнилось недавно 45 років. Пам’ятаю, тато в окулярах і гарних костюмах. Ми гуляли з татом, я була маленька і він брав мене на руки, я була його маленька принцеса. Пам’ятаю, як рано-рано був обшуку. Мама мене розбудила і вдягнула. Я подумала, що тато йде на роботу. Він повернувся і потім і знову його забрали. Я б хотіла передати татові, що нам його дуже сильно не вистачає. «Ти наш єдиний, особливий чоловік і ми тебе дуже любимо». Нашим батькам тяжко перебувати в тюрмах і нам дітям тяжко без них. Хочеться, щоб люди у всьому світі знали, що мій тато не злочинець, не винен у тому, у чому його звинувачують.

Дедалі більше політичних в’язнів у Криму

За даними Кримськотатарського ресурсного центру:

234 політичних в’язнів і переслідуваних за кримінальними «справами» за період окупації Криму,М165 із них – представники кримськотатарського народу.

70 осіб засуджені і відбувають термін у колоніях (45 кримські татари)

31 мають обмеження або випробувальний термін (18 кримські татари)

51 особа перебуває у СІЗО (44 кримські татари)

50 людей за час окупації Криму були звільнені (32 кримські татари)

32 осіб переслідуються (26 кримські татари)

57 загинули за період окупації Криму, 27 з яких – представники кримськотатарського народу.

21 людина – жертва насильницьких зникнень за період окупації Криму, 15 з них кримські татари.

Понад 200 дітей ростуть без тата, не отримують опіки і підтримки батька.

Лише у листопаді цього року, за інформацією Кримськотатарського Ресурсного Центру, в окупованому Криму зафіксовані численні порушення прав людини: проведений один обшук, відбулись 53 затримання чи утримання людей, 34 осіб арештовані, 53 арешти, 53 ‒ допитані, опитані, з ними проведені «розмови», було 39 випадків винесення штрафів. 88 разів зафіксовано порушень права на справедливий суд. Відомо про сім випадків порушення права на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я людей.

Жертвами окупації стали не тільки дорослі

«Жертвами окупації стали не тільки дорослі люди, але й діти. Ми у цьому фільми розказали про дві категорії дітей. У кого тато за ґратами, в СІЗО чи тюрмах, чи чий батьки були по насильницькому викрадені і безвісти зникли. Ми не знаємо, де вони зараз знаходяться. А ще є категорія дітей, чиї батьки загинули під час окупації Криму. Таких дітей 15. Десятки тисяч дітей у Криму не мають можливості вивчати рідну мову, українську мову, пропаганда намагається їм нав’язати ненависть до України, до західного, цивілізованого світу», ‒ говорить Ескендер Барієв, голова управління з правових питань та закордонних справ Меджлісу кримськотатарського народу.

Кримськотатарський Ресурсний Центр фільм презентує в українських містах, щоб привернути увагу української і міжнародної спільноти до проблеми політв’язнів Криму, до їхніх дітей, які страждають, але не завжди вміють про це сказати дорослим. Стрічку переклали кількома мовами, щоб її могли подивитись і за кордоном, українською, арабською, німецькою, англійською, турецькою, італійською та іспанською. У фільмі розповіді дітей проілюстровані анімацією.

Також Ескендер Барієв закликав місцевих депутатів, народних обранців взяти шефство над політв’язнями. Адже Міжнародним рухом за деокупацію Криму та солідарність з кримськотатарським народом ініційовано акцію «Депутат, допоможи в’язням Кремля». У рамках заходу українські та європейські депутати можуть взяти шефство над кримчанами, які арештовані, зазнають репресій.

Фільм «Поверніть мого тата!» візьме участь у 12 міжнародних фестивалях.

9 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила проект посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. Цей документ передбачає важливу підтримку Кримської платформи, ООН закликає Росію припинити перекидання на півострів зброї і військових, припинити порушення свободи мореплавання у Чорному та Азовському морях.