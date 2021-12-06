У Криму вийшли на волю 11 кримськотатарських активістів, арештованих через зустріч Семедляєва

11 кримськотатарських активістів, затриманих під час зустрічі кримського адвоката Едема Семедляєва, відбули адміністративний арешт в ІТТ Євпаторії та Сімферополя, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Увечері 5 грудня закінчився термін адмінарешту Аліма Сулейманова, Кемала Абдуразакова, Аліма Алієва, Зекір’ї Демерджі, Длявера Ібрагімова, Сеттара Сеттарова, Решата Параламова, Муртази Фахрієва і Сервера Чолакчика, затриманих 23 листопада.

Серед них – двоє журналістів «Кримської солідарності» – Алім Сулейманов і Длявер Ібрагімов, а також координатор «Кримської солідарності» – Сервер Чолакчик. Усі вони відбули термін у ІТТ Євпаторії.

Крім того, вийшли на волю Смаїл Абдурманов і Селім Тейфуков. Вони відбували термін в ІТТ Сімферополя.

У Сімферополі ввечері 23 листопада російські силовики затримали активістів, які прийшли до будівлі ІТТ, щоб зустріти адвоката Едема Семедляєва. Увечері 24 листопада понад 20 кримськотатарських активістів, затриманих біля будівлі ІТТ Сімферополя, були заарештовані за адміністративною статтею російського кодексу.

Прокуратура АР Крим та Севастополя відкрила кримінальне провадження через затримання кримськотатарських активістів.

Влада України, правозахисники, іноземні посольства та місії закликають Росію припинити в Криму подібну практику переслідування. Російська влада ці заклики ігнорує.