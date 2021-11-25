Суд у Криму заарештував понад 20 активістів, які зустрічали Семедляєва

Понад 20 кримськотатарських активістів, затриманих біля будівлі ІТТ Сімферополя в окупованому Криму, заарештували за адміністративною статтею російського кодексу. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії 24 листопада повідомила «Кримська солідарність».

Вони проведуть під арештом від 10 до 14 діб.

Крім того, дев’ятьох активісток оштрафували на суму від 11 до 15 тисяч рублів (від майже 4 до близько 5 тисяч гривень).

Раніше громадянського журналіста Вілена Темер’янова заарештували на 14 діб.

У Сімферополі ввечері 23 листопада російські силовики затримали активістів, які прийшли до будівлі ІТТ, щоб зустріти адвоката Едема Семедляєва, який звільнився після 12 днів адмінарешту. Було затримано 31 особу, зокрема – 10 жінок, журналістів і кореспондентів «Кримської солідарності», які мали при собі прескарти. Затриманих відвезли до трьох відділів поліції.

Прокуратура АР Крим та Севастополя відкрила кримінальне провадження через затримання кримськотатарських активістів.

Влада України, правозахисники, іноземні посольства та місії закликають Росію припинити в Криму подібну практику переслідування. Російська влада ці заклики ігнорує.