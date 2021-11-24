США засуджують масовий арешт кримських татар в окупованому Криму – посольство

Сполучені Штати засуджують дії Росії проти кримських татар, які 23 листопада мирно зібралися в окупованому Сімферополі.

«Ми засуджуємо масовий арешт Росією кримських татар, які вчора ввечері мирно зібралися на підтримку адвоката Едема Семедляєва. Ми закликаємо до негайного звільнення затриманих, і звільнення всіх українських політв’язнів Росії», – написали американські дипломати у твітері.

Прокуратура Автономної республіки Крим 24 листопада відкрила кримінальне провадження за фактами затримання кримських татар.

Кримінальне провадження відкрили за фактом незаконного позбавлення волі.

Як зазначають у прокуратурі, групу людей затримали, коли вони зустрічали кримськотатарського адвоката Едема Семедляєва, якого звільнили з ізолятора тимчасового тримання. Серед затриманих були дитина та журналісти.

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«Затриманих доставляли до трьох відділків поліції міста Сімферополя: Київського, Центрального та Залізничного. Протримавши ніч, частину громадян відпустили, склавши на них протоколи про, нібито, адміністративні правопорушення», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури АРК, це шосте незаконне затримання кримських татар з вересня 2021 року.

18 листопада підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту на арешт адвоката Едема Семедляєва. Розгляд колективної апеляційної скарги відбувався у закритому режимі.

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11 листопада підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя заарештував Едема Семедляєва на 12 діб за відмову припинити відкрите ведення аудіозапису на вимогу начальника відділу Центру з протидії екстремізму Руслана Шамбазова. Також суд оштрафував його на 4 тисячі рублів за другим адмінпротоколом за відмову роздягтися на вимогу співробітника Центру з протидії екстремізму.