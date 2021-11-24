Уряд погодив зняття санкцій із двох ексдепутатів Верховної Ради Криму

Кабінет міністрів погодив виключення двох колишніх депутатів 6 скликання Верховної Ради Криму з санкційного переліку. Відповідне рішення уряд ухвалив 24 листопада.
Рішення представив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Згідно з ним, із санкційного переліку, який набув чинності 15 листопада 2021 року, виключили Сергія Зайця та Сергія Вергеля.
Скликання, в якому вони працювали, підтримало проведення так званого «референдуму» в Криму під час окупації півострова Росією в 2014 році.
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Згідно з пояснювальною запискою, рішення спрямоване на виконання ухвал Шостого апеляційного суду Києва від червня 2021 року. Наразі обидві справи слухаються в касації.
Відтак зняття санкцій має розглянути Рада національної безпеки і оборони.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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