Крим: Семедляєв вийшов з ІТТ, активістів, які його зустрічали, затримали

Кримський адвокат Едем Семедляєв ввечері 23 листопада вийшов із сімферопольського ізолятора тимчасового тримання, де він провів 12 днів адміністративного арешту, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Зустріти Семедляєва прийшли кілька десятків активістів, проте їх затримали силовики.

За словами кореспондента Крим.Реалії, 31 затриманого, зокрема жінок і журналістів, відвезли до відділень поліції окупованого Сімферополя.

18 листопада підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту на арешт адвоката Едема Семедляєва. Розгляд колективної апеляційної скарги відбувався у закритому режимі.

11 листопада підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя заарештував Едема Семедляєва на 12 діб за відмову припинити відкрите ведення аудіозапису на вимогу начальника відділу Центру з протидії екстремізму Руслана Шамбазова. Також суд оштрафував його на 4 тисячі рублів за другим адмінпротоколом за відмову роздягтися на вимогу співробітника Центру з протидії екстремізму.

Місія США в ОБСЄ закликала припинити політику переслідування щодо незалежних адвокатів у Криму. Арешт Семедляєва засудили у посольстві Великої Британії в Україні та у посольстві Чехії. У МЗС України назвали «порушенням професійних прав» і «тиском» арешт Едема Семедляєва.