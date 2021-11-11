Представництво президента у Криму засудило арешт Семедляєва

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим відреагувало на арешт підконтрольним Росії судом адвоката Едема Семедляєва.

У представництві заявили, що засуджують «зухвалі злочинні дії окупаційної адміністрації Російської Федерації» щодо громадянина України Едема Семедляєва.

«Винесений сьогодні так званим «Центральним районним судом міста Сімферополя» незаконний вирок адвоката Едема Семедляєва до 12 діб адміністративного арешту та 4000 російських рублів штрафу за так звану «непокору законним вимогам співробітників поліції» – не що інше, як продовження політики переслідування громадян Автономної республіки Крим і Севастополя за їхніми політичними, релігійними переконаннями, а також у зв’язку з їхньою професійною та суспільною діяльністю», – йдеться у повідомленні.

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У представництві президента вважають, що такі кроки російської адміністрації Криму щодо Семедляєва пов’язані з його професійною діяльністю як «адвоката із захисту громадян України у політично мотивованих справах, які систематично фабрикують силові відомства держави-окупанта».

«Закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити адвоката Едема Семедляєва, припинити хвилю репресій та переслідувань у тимчасово окупованому Криму громадян України за їхні політичні погляди, позицію та переконання, а також у зв’язку з їхньою професійною та громадською діяльністю. Висловлюємо підтримку Едему Семедляєву. Україна робитиме все для притягнення винних у цьому та інших злочинах до відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Рішення сімферопольського суду прокоментувала Уповноважена Верховною Радою України Людмила Денісова. Вона вказала на «безпрецедентний тиск і залякування адвокатів» у окупованому Криму.

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«Едем Семедляєв є захисником українських політв’язнів Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаїрова, Ремзі Бекірова, Нарімана Мемедемінова, Мемеда Белялова, Еміля Джемаденова, Зеврі Абсеїтова, Ремзі Меметова, Рефата Алімова, Ферата Сайтумера. Усі вони на 12 діб залишилися без адвокатської підтримки, що є порушенням права на захист, гарантоване статтею 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод та прямою перешкодою професійній адвокатській діяльності», – зазначила омбудсменка.

Вона закликала світову спільноту відреагувати на «чергове порушення прав та свобод у тимчасово окупованому Криму з боку окупаційної влади».

Підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя 11 листопада заарештував адвоката Едема Семедляєва на 12 діб та засудив до штрафу в 4 тисячі рублів за нібито «непокору законним вимогам поліції».