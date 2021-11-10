Крим: фігуранту четвертої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Муратову подовжили арешт до лютого

Фігуранту четвертої Бахчисарайської групи в справі «Хізб ут-Тахрір» Зекір’ї Муратову продовжили арешт на три місяці – до 17 лютого 2022 року. Відповідне рішення ухвалив Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону, повідомили у цивільному об’єднанні «Кримська солідарність».

За повідомленням, на засіданні 10 листопада планувався допит секретного свідка, але його відклали через те, що свідок захворів на COVID-19.

«Натомість державний прокурор Сергій Айдінов оголосив докази з матеріалів справи, що включають стенограми аудіозаписів із розмовами підсудного. Крім цього, обвинувачем було заявлено клопотання про продовження запобіжного заходу Зекір’ї Муратову. Захист зазначив, що прокурор знову виступив, лише цитуючи закон, але не вказав при цьому фактичних обставин. Муратов переніс захворювання на коронавірус, у нього є серйозні ризики серцево-судинних захворювань, він інвалід і має на утриманні одну малолітню дитину. Сам обвинувачений додав, що у нього погіршується здоров’я – «сохне і віднімається нога, важко ходити», – йдеться у повідомленні.

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Муратов має інвалідність 3-ї групи. За словами активістів, він має низку захворювань опорно-рухового апарату, а також хронічні захворювання у вигляді гіпертонії та стенокардії. 23 березня цього року він пережив гіпертонічний криз.

7 липня 2020 року під час масових обшуків у Криму були затримані семеро осіб. Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід для шістьох затриманих у вигляді утримання під вартою.

Ісмет Ібрагімов, Зекір’я Муратов, Вадим Бектемиров, Еміль Зіядінов, Алім Суф’яноі, Сейран Хайредін були заарештовані в залі суду і поміщені до слідчого ізолятора Сімферополя. Олександра Сизикова, який має інвалідність І групи по зору, відправили під домашній арешт. Всіх затриманих звинувачують у причетності до релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії. В Україні її діяльність повністю законна.