Адвоката не пустили до затриманих у Сімферополі кримськотатарських активістів

Кримського адвоката Рустема Кямілєва не пустили до 15 затриманих біля будівлі підконтрольного Кремлю суду в Сімферополі кримськотатарських активістів. Про це повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність» у фейсбуці.

Повідомляється, що затримані активісти перебувають у Київському відділенні поліції №2 Сімферополя. Кямілєва не пустили до них для укладання угоди, попри наявність у нього посвідчення та статусу захисника.

Адвокат пропонував російським правоохоронцям не перебувати разом із довірителями під час складання протоколу, а лише впустити його для консультацій, у чому теж було відмовлено.

«Я здивований: цього робити не можна, адже кожен має право на кваліфіковану юридичну допомогу», – прокоментував Кямілєв.

За повідомленнями, затриманим так і не висунули звинувачення.

Водночас у сімферопольському Центральному відділенні поліції №3 з затриманими кримськотатарськими активістами працює захисниця Ліля Гемеджи. Поліція не перешкоджала її допуску.

У Сімферополі під будівлею підконтрольного Кремлю суду сьогодні затримали щонайменше 30 кримськотатарських активістів, які прийшли підтримати фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» у день вироку в ростовському суді.

29 жовтня Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону ухвалив вирок жителям Криму – фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Суд визнав їх винними за звинуваченням у «спробі насильницького захоплення влади», а також «в участі в терористичній організації» та виніс ухвалу про ув'язнення фігурантів у колонії суворого режиму. За інформацією адвоката Едема Семедляєва, Сейтумер Сейтумеров отримав 17 років колонії суворого режиму, Осман Сейтумеров – 14 років, Амет Сулейманов – 12 років, Рустем Сейтмеметов – 13 років. Як повідомив адвокат, усі засуджені мають 3 роки та 6 місяців відсидіти спочатку у в’язниці.

Адвокати повідомили, що подаватимуться апеляційні скарги на вирок.

Прокуратура АРК та Севастополя заявила, що російський вирок фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» – «чергова хвиля репресій, спрямована на дискредитацію корінного народу Криму».