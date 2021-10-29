Прокуратура АРК відреагувала на вирок у бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір»

Російський вирок фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» є черговою хвилею «систематичних репресій». Про це заявили у прокуратурі АР Крим та Севастополя.

«Сім років на півострові відбуваються систематичні репресії, спрямовані на дискредитацію представників корінного народу Криму. Незаконні вироки громадянам України у політично вмотивованих справах «Хізб ут-Тахрір» – інструмент реалізації політики РФ, спрямованої на переслідування кримчан за релігійними ознаками. Держава-окупант та її окупаційна адміністрація використовує будь-які способи залякування населення півострова та придушення свободи слова, свободи вираження поглядів і свободи релігії, у тому числі використовуючи систему кримінального правосуддя у політичних цілях. До прикладу, троє із засуджених сьогодні – члени однієї родини», – мовиться у повідомленні прокуратури.

Прокуратура АР Крим та Севастополя нагадала, що розслідує незаконне переслідування кримських татар на території Криму (ч. 1 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 162 КК України). У рамках цього провадження повідомлено про підозру старшому слідчому незаконно створеного слідчого відділу Управління ФСБ Росії у Республіці Крим та Севастополі. Крім того, збираються докази про причетність інших працівників окупаційних правоохоронних органів до незаконних переслідувань громадян України в Криму.

29 жовтня Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок мешканцям Криму – фігурантам бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір. Суд визнав їх винними за звинуваченням у «спробі насильницького захоплення влади», а також «в участі в терористичній організації» та виніс ухвалу про ув’язнення фігурантів у колонії суворого режиму.

За інформацією адвоката Едема Семедляєва, Сейтумер Сейтумеров отримав 17 років колонії суворого режиму, Осман Сейтумеров – 14 років, Амет Сулейманов – 12 років, Рустем Сейтмеметов – 13 років. Як повідомив адвокат, усі засуджені мають 3 роки та 6 місяців відсидіти спочатку у в’язниці.

Адвокати повідомили, що подаватимуть апеляційні скарги на вирок.

Консул України у Ростові-на-Дону Тарас Малишевський наголосив, що на цей вирок буде відповідна реакція української сторони.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями чотирьох кримчан, фігурантів третьої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова та Рустема Сейтмеметова.

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.