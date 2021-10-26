У Представництві президента в АРК прокоментували нові затримання у Криму

У Представництві президента України в АРК засудили вчорашні дії російських силовиків щодо кримськотатарських активістів, журналістів та адвоката, яких затримали 25 жовтня в окупованому Криму.

У представництві зазначили, що серед затриманих – координатор громадського об'єднання «Кримська солідарність» Ділявер Меметов та кореспонденти Зідан Аджикелямов, Руслан Параламов, Ділявер Ібрагімов.

«На адвоката Едема Семедляєва склали протокол за статтею 19.3 КоАП Росії. Це пряма перешкода професійній адвокатській діяльності та позбавлення права на захист затриманих. Представництво засуджує незаконні дії окупаційних органів Криму з обмеження свободи слова, зокрема затримання українських громадян та перешкоджання журналістській та професійній адвокатській діяльності», – наголошується у заяві.

У понеділок, 25 жовтня, під будівлею Кримського гарнізонного військового суду у Сімферополі російські силовики затримали понад 20 осіб, які зібралися, щоб підтримати фігурантів червоногвардійської справи Хізб ут-Тахрір. Затриманих доправили до відділу поліції Центрального району Сімферополя.

Пізніше стало відомо, що частину затриманих відправили в слідчі ізолятори.

Офіційних коментарів російських силових відомств Криму щодо цих затримань немає.

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.