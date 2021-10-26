Окупований Крим: затриманих біля будівлі суду у Сімферополі відправили у слідчі ізолятори

Усіх затриманих біля будівлі підконтрольного Росії Гарнізонного військового суду в окупованому Сімферополі кримських татар, у тому числі трьох журналістів видання «Грани.Ру», громадського об’єднання «Кримська солідарність» та адвоката Едема Семедляєва доставлено до слідчих ізоляторів. Про це розповів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Айдер Азаматов.

Наразі відомо, що Длявер Меметов та Решат Халілов перебуває у ІТТ у смт. Красногвардійське, Юнус Булатов та Енвер Апселямов – у ІТТ у Феодосії, Зідан Аджикелямов та Ділявер Меметов – у ІТТ Євпаторії, Айдер Гемеджі та Ервін Еміралієв – у ІТТ Судака, Ереджеп Мемешев та Мустафа Бекіров – у ІТТ у Бахчисараї, Ремзі Бекіров та Ісмаїл Ваапов – в ІТТ Джанкоя, адвоката Едема Семедляєва співробітники поліції відправили до ІТТ Судака. Туди ж відправили активіста Аметхана Умерова.

Щодо решти затриманих поки що інформації немає. Частина з них досі перебуває у райвідділі «Центральний» у Сімферополі. На всіх, крім Едема Семедляєва, складено протоколи за адміністративною статтею 20.2.2 КоАП Росії (Організація масового одночасного перебування та (або) пересування громадян у громадських місцях, що спричинили порушення громадського порядку).

Адвокат Еміне Авамільова повідомила, що суд із розгляду адміністративного правопорушення за 19.3 КоАП Росії (Непокора законному розпорядженню співробітника поліції) у справі адвоката Едема Семедляєва відбудеться завтра у Центральному районному суді Сімферополя.

«Сьогодні створюється прецедент тиску на інститут адвокатури. Коли з’являтимуться незручні адвокати, саме таким чином будуть прибирати цих адвокатів з процесів. Я хотіла б звернутися до всіх наших колег та адвокатської спільноти, щоб вони підписали петицію на підтримку нашого колеги Едема Семедляєва. Сьогодні в цій ситуації опинився він, учора в цій ситуації опинився Еміль Курбедінов, завтра у цій ситуації може опинитися кожен із нас», – наголосила Авамільова.

У понеділок, 25 жовтня, під будівлею Кримського гарнізонного військового суду у Сімферополі російські силовики затримали понад 20 осіб, які зібралися, щоб підтримати фігурантів червоногвардійської справи Хізб ут-Тахрір. Затриманих доправили до відділу поліції Центрального району Сімферополя.

Офіційних коментарів російських силових відомств Криму щодо цих затримань немає.