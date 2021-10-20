Росія: силовики прийшли до активістки, яка виступила на захист кримських татар

У російському Санкт-Петербурзі силовики прийшли з обшуком до активістки Ольги Смирнової у справі про виправдання тероризму (стаття 205.2 Кримінального кодексу) через пікет на підтримку кримських татар. Про це з посиланням на «ОВД-Инфо» повідомляє «Настоящее время».

За даними правозахисників, бійці ОМОНу вибили двері в її квартиру.

В постанові про порушення справи вказаний пікет у місті Кудрово 18 серпня. Це був щомісячний пікет, в якому брали участь низка активістів, зокрема й Смирнова.

Під час акції на них напав невідомий і облив газом з балончика. Після цього чоловік викликав поліцію, заявивши, що активісти пікетували всі разом, тримаючи один плакат. Поліцейські, які прибули на місце, затримали всіх. За даними «ОВД-Инфо», у відділенні правоохоронці погрожували скласти на затриманих протоколи не тільки за статтею 20.2 КоАП, а й за статтею про демонстрацію забороненої символіки (стаття 20.3 КоАП) через символіку Меджлісу кримськотатарського народу на прапорах. Місцевий суд 21 вересня припинив справу.

Росія окупувала український Крим у лютому 2014. У березні того ж року, Кремль затвердив незаконну анексію референдумом, проведеного ц присутності озброєних людей у військовій формі без відзнак. Безпосередньо перед референдумом, 26 лютого 2014 року, під стінами парламенту Криму зібралися кілька тисяч осіб, серед яких були прихильники Меджлісу кримськотатарського народу, які виступали проти анексії Криму. В результаті зіткнень на площі загинуло двоє людей. Слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу, але в підсумку поклав всю провину за подію саме на лідерів кримських татар.

Зіткнення в Сімферополі стали початком масового переслідування кримських татар російською владою. Багатьом лідерам кримських татар довелося виїхати на материкову частину України. Меджліс кримськотатарського народу у 2016 році був визнаний в Росії екстремістською організацією, а його діяльність заборонена.