У Криму адвоката Семедляєва засудили до арешту й штрафу за непокору поліції

Підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя заарештував адвоката Едема Семедляєва на 12 діб, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Заарештували юриста за «непокору законним вимогам поліції». Російські силовики вимагали, щоб Семедляєв не записував, як складають протоколи на затриманих кримських татар.

Згодом об’єднання «Кримська солідарність» повідомило, що суд також призначив Семедляєву штраф на 4 тисячі рублів.

Раніше стало відомо, що Семедляєва викликали до будівлі російського Центру протидії екстремізму в Криму для повторного складання на нього адмінпротоколу за «непокору законним вимогам поліції». Захисника викликали для повторного складання протоколів, які раніше російський суд повернув на доопрацювання.

Читайте також: Крим: фігуранту четвертої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Муратову подовжили арешт до лютого

За даними колеги Семедляєва Еміля Курбедінова, однією з вимог співробітника ЦПЕ до Семедялева було роздягнутися догола для огляду у відділі поліції.

Дружина Семедляєва Ельвіна розповіла Крим.Реалії, що їй не вдалося потрапити на засідання суду. Крім того, на неї біля суду склали адміністративний протокол. За її словами, вона планувала представляти інтереси чоловіка в суді.

«Я натрапила на чергову помсту з боку співробітника ЦПЕ Шамбазова Руслана Ренатовича. У чому це виявилося. У тому, що були підігнані сюди автомобілі евакуатори та було евакуйовано два автомобілі, у тому числі і було складено протокол щодо мене за статтею адміністративного кодексу. Тепер мені доведеться заплатити. Ось протокол, складений співробітником поліції на вимогу Шамбазова Руслана Ренатовича. З чого я зробила такі висновки – тому що крім машин, які були припарковані біля мого автомобіля, більше жодних машин евакуйовано не було… Мій автомобіль, я знаходилася в автомобілі, він був заведений, але співробітник поліції все одно склав на мене протокол. Я надала йому всі необхідні документи. Я продемонструвала протокол Шамбазову Руслану Ренатовичу, подякувала йому за це», – розповіла Семедляєва.

У понеділок, 25 жовтня, під будівлею Кримського гарнізонного військового суду у Сімферополі російські силовики затримали понад 20 осіб, які зібралися, щоб підтримати фігурантів червоногвардійської справи Хізб ут-Тахрір. Затриманих доправили до відділу поліції Центрального району Сімферополя.

Пізніше на адвоката Едема Семедляєва, який приїхав до відділу російської поліції Центрального району для надання юридичної допомоги затриманим, склали адміністративний протокол за «непокору поліції». Едем Семедляєв провів добу в ізоляторі тимчасового тримання Судака.

Адвокат повідомив, що звернувся до Адвокатської палати Криму зі скаргою на дії російських силовиків після його затримання біля відділу поліції у Сімферополі 25 жовтня.

США закликали Росію негайно звільнити кримського адвоката Семедляєва.