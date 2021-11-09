Прокуратура АРК: в Україні заочно судитимуть колишнього кримського суддю

В Україні заочно судитимуть колишнього суддю з окупованого Криму за статтею про держзраду. Про це повідомили у прокуратурі Автономної Республіки Крим.
«Прокуратурою АР Крим та м. Севастополя в порядку спеціального досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт стосовно окупаційного судді за фактом вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)», – йдеться у повідомленні.
У прокуратурі уточнили, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.
«Досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації півострова у 2014 році, суддя Красногвардійського районного суду АР Крим зрадив присязі на вірність народу України та перейшов на службу до незаконно створеного «Красногвардійського районного суду Республіки Крим». Обвинувачений надавав допомогу представникам держави-окупанта у переході судової системи України, що діяла в Криму, на відправлення правосуддя на підставі законодавства РФ. У тому числі, «суддя» виніс постанови про визнання чотирьох кримськотатарських активістів винними у вчиненні адміністративного правопорушення, а саме «організації масового одночасного перебування громадян, що порушує громадський порядок» і призначив штраф у розмірі 15 тисяч рублів», – розповіли у відомстві.
Слідство також встановило, що вказаний суддя з 2014 до 2016 року ухвалив незаконні рішення щодо 685 судових (адміністративних, кримінальних) справ, «сприяючи державі-окупанту та її окупаційній адміністрації у проведенні підривної діяльності проти України».
Ім'я судді у прокуратурі не назвали, його коментарі відсутні.
Раніше колишньому працівникові прокуратури України, якого навесні 2014 року було призначено російським прокурором Севастополя, повідомили про підозру в держзраді. В Офісі генерального прокурора уточнили, що зараз експрацівник органів прокуратури України працює державним радником юстиції другого класу органів прокуратури Росії та очолює прокуратуру Адигеї.
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