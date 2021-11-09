Прокуратура АРК: в Україні заочно судитимуть колишнього кримського суддю

В Україні заочно судитимуть колишнього суддю з окупованого Криму за статтею про держзраду. Про це повідомили у прокуратурі Автономної Республіки Крим.

«Прокуратурою АР Крим та м. Севастополя в порядку спеціального досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт стосовно окупаційного судді за фактом вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації півострова у 2014 році, суддя Красногвардійського районного суду АР Крим зрадив присязі на вірність народу України та перейшов на службу до незаконно створеного «Красногвардійського районного суду Республіки Крим».​ Обвинувачений надавав допомогу представникам держави-окупанта у переході судової системи України, що діяла в Криму, на відправлення правосуддя на підставі законодавства РФ. У тому числі, «суддя» виніс постанови про визнання чотирьох кримськотатарських активістів винними у вчиненні адміністративного правопорушення, а саме «організації масового одночасного перебування громадян, що порушує громадський порядок» і призначив штраф у розмірі 15 тисяч рублів», – розповіли у відомстві.

Слідство також встановило, що вказаний суддя з 2014 до 2016 року ухвалив незаконні рішення щодо 685 судових (адміністративних, кримінальних) справ, «сприяючи державі-окупанту та її окупаційній адміністрації у проведенні підривної діяльності проти України».

Ім'я судді у прокуратурі не назвали, його коментарі відсутні.

Раніше колишньому працівникові прокуратури України, якого навесні 2014 року було призначено російським прокурором Севастополя, повідомили про підозру в держзраді. В Офісі генерального прокурора уточнили, що зараз експрацівник органів прокуратури України працює державним радником юстиції другого класу органів прокуратури Росії та очолює прокуратуру Адигеї.