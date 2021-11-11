Сенцов оприлюднив листа від журналіста Єсипенка: той просить допомогти іншим ув’язненим кримчанам

Колишній політв’язень, режисер Олег Сенцов оприлюднив 11 листопада частину листа, якого отримав від заарештованого в Криму журналіста, фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка, якого наразі утримують у слідчому ізоляторі окупованого Сімферополя.

«Коли отримуєш такого листа, то описати, що відбувається на душі, неможливо. Ти точно розумієш, як там Владу та іншим українським політв’язням, відчуваєш їх надію, але не знаєш чим допомогти, хоча і намагаєшся робити усе, що в твоїх силах», – прокоментував Сенцов.

Він зазначив, що на прохання Єсипенка оприлюднив уривок із листа, адресований до громадськості.

У своєму зверненні журналіст повідомив, що познайомився в слідчому ізоляторі з кількома мешканцями окупованого Криму, яких ув’язнила російська влада.

За його словами, ув’язнені зазнавали катувань, мають проблеми зі здоров’ям, деякі з них етаповані до Росії. Один із людей, про яких згадує Єсипенко – полковник Збройних сил у відставці.

«Про багатьох із них знають у Україні мало чи взагалі не знають», – зазначає Єсипенко. Він висловлює надію, що розголос дозволить пришвидшити звільнення ув’язнених Росією мешканців Криму.

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Російський суд у Криму 6 липня продовжив арешт Владислава Єсипенка до 18 грудня. На останньому засіданні суду у «справі Єсипенка» в Сімферополі допитали ще одного свідка обвинувачення.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також у зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».

Експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами, заявила про «провокації російських спецслужб».

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Російська влада звинувачує Єсипенка в «незаконному виготовленні вибухових речовин» та «незаконному придбанні, збуті чи носінні зброї». Журналіст заперечує провину й стверджує, що оприлюднені російськими силовиками «свідчення» були отримані під тортурами. Йому загрожує до 18 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав оголошення обвинувального висновку Єсипенкові «знущанням зі справедливості».

Кримськотатарський ресурсний центр 31 серпня повідомив про 230 політв’язнів в окупованому Росією Криму, з них 162 – кримські татари.