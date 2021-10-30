Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

«Свободу політв'язням Кремля»: десятки людей у центрі Києва вимагали звільнити ув'язнених (фотогалерея)

У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція «Свободу політв'язням Кремля»

Участь в акції взяли колишні політв'язні, члени Меджлісу кримськотатарського народу, представники правозахисних організацій та громадські діячі.

Учасники акції висловили рішучий протест проти безпідставних затримань, що відбуваються на території тимчасово окупованого Криму, та озвучили вимогу активізувати всі дії, спрямовані на прискорення звільнення всіх незаконно затриманих Росією громадян, зокрема кримських в'язнів.

Під час акції на Майдані біля стенда #Prisoners Voice пройшов збір листівок.

Кореспондент Крим.Реалії побував на акції у центрі української столиці.
Прапор кримських татар на фоні Майдану Незалежності у центрі Києва
1 Прапор кримських татар на фоні Майдану Незалежності у центрі Києва
2
Колишній політв&#39;язень Кремля, режисер Олег Сенцов, кримський актор та режисер Ахтем Сеїтаблаєв та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на акції в центрі Києва
3 Колишній політв'язень Кремля, режисер Олег Сенцов, кримський актор та режисер Ахтем Сеїтаблаєв та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на акції в центрі Києва
Банер з портретом кримськотатарського політика та активіста Нарімана Джеляла, у вересні цього року заарештованого у Криму, вивісили на Майдані Незалежності в центрі Києва
4 Банер з портретом кримськотатарського політика та активіста Нарімана Джеляла, у вересні цього року заарештованого у Криму, вивісили на Майдані Незалежності в центрі Києва
&laquo;Свободу Наріману&raquo; написано на банері у центрі Києва
5 «Свободу Наріману» написано на банері у центрі Києва
6
На акцію прийшов колишній політв&#39;язень Кремля, кримчанин Олександр Кольченко
7 На акцію прийшов колишній політв'язень Кремля, кримчанин Олександр Кольченко
Учасники акції писали імена політичних в&#39;язнів на сердечках у кольорах українського прапора
8 Учасники акції писали імена політичних в'язнів на сердечках у кольорах українського прапора
Олег Сенцов на акції на підтримку політв&#39;язнів
9 Олег Сенцов на акції на підтримку політв'язнів
Кримський журналіст, оглядач Крим.Реалії Микола Семена (у центрі), колишній політв&#39;язень Кремля, народний депутат України Ахтем Чийгоз (ліворуч) на акції
10 Кримський журналіст, оглядач Крим.Реалії Микола Семена (у центрі), колишній політв'язень Кремля, народний депутат України Ахтем Чийгоз (ліворуч) на акції
11
Голова Меджлісу Рефат Чубаров виступив перед присутніми на акції протесту у центрі української столиці
12 Голова Меджлісу Рефат Чубаров виступив перед присутніми на акції протесту у центрі української столиці
Кримськотатарський активіст Ісмаїл Рамазанов
13 Кримськотатарський активіст Ісмаїл Рамазанов
14
15
16
Учасники акції вимагали від Росії звільнення заарештованого підконтрольними Росії бойовиками на Донбасі українця Богдана Ковальчука. Він ув&#39;язнений вже 5 років
17 Учасники акції вимагали від Росії звільнення заарештованого підконтрольними Росії бойовиками на Донбасі українця Богдана Ковальчука. Він ув'язнений вже 5 років
Учасники акції на підтримку політичних в&#39;язнів Кремля
18 Учасники акції на підтримку політичних в'язнів Кремля
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG