Участь в акції взяли колишні політв'язні, члени Меджлісу кримськотатарського народу, представники правозахисних організацій та громадські діячі.



Учасники акції висловили рішучий протест проти безпідставних затримань, що відбуваються на території тимчасово окупованого Криму, та озвучили вимогу активізувати всі дії, спрямовані на прискорення звільнення всіх незаконно затриманих Росією громадян, зокрема кримських в'язнів.



Під час акції на Майдані біля стенда #Prisoners Voice пройшов збір листівок.



Кореспондент Крим.Реалії побував на акції у центрі української столиці.