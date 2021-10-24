Мати ув’язненого в Росії кримчанина Абдуллаєва повідомила, що його знову відправили до ШІЗО

Співробітники Федеральної служби виконання покарань Росії знову відправили до штрафного ізолятора фігуранта кримської «справи Хізб ут-Тахрір», кримчанина Теймура Абдуллаєва, який утримується в російській колонії в Башкортостані. Про це 24 жовтня повідомила його мати Діляра Абдуллаєва на своїй Фейсбук-сторінці.

За її словами, Теймура тримають в штрафному ізоляторі вже третю добу після того, як він вийшов звідти рівно тиждень тому. Вона підкреслила, що, з урахуванням терміну, коли засудженого тримали в особливо суворих умовах, він провів у карцері понад півтора року, в тому числі близько двох місяців – під спеціальними умовами утримання.

«Чи варто нагадувати, що таке підвал, тобто штрафний ізолятор, якщо відомо, що СУС (спеціальні умови утримання – ред.) – це одна з форм психологічного та режимного впливу на ув’язненого, це «тортури безсонням», де в камері на 12 спальних місць завжди 50 чоловік, а спати можна тільки в години відбою, не потрібно бути Ейнштейном, щоб порахувати, по скільки хвилин вони сплять на добу і чи сплять взагалі?» – написала Абдуллаєва.

27 вересня повідомлялося, що Теймура Абдуллаєва втретє за місяць відправили до штрафного ізолятора в російській виправній колонії №2 в Салаваті.

Теймур Абдуллаєв утримувався в штрафному ізоляторі понад рік за нібито «систематичне порушення режиму утримання», як заявляли в адміністрації колонії. На початку червня 2021 року його все ж випустили з ШІЗО завдяки зусиллям його адвокатів та родичів.

16 березня Офіс генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни представниками органів влади на території країни-агресора через утримування Абдуллаєва в штрафному ізоляторі.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» у червні 2019 року. Пізніше Верховний суд Росії змінив вирок кримчанам.

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Таким чином, Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув’язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адміністративний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з цими вироками і закликало посилити санкційний тиск на Росію.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав усіх фігурантів цієї справи політичними в’язнями.