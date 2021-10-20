Адвокат заявив про «жорстоке поводження» російських тюремників із кримчанином Олегом Приходьком

Адвокат Сергій Легостов після зустрічі із засудженим у Росії українським активістом із окупованого Криму Олегом Приходьком повідомив про «жорстке поводження» з кримчанином у російській колонії, де Приходько відбуває покарання за звинуваченням у «зберіганні вибухівки та підготовці теракту».

Про це Легостов розповів громадському об’єднанню «Кримська солідарність».

За даними адвоката, Приходько перебуває у в’язниці для особливо небезпечних злочинців у Володимирській області вже три місяці. Це перший візит захисника до нього після етапування з Новочеркаська.

«Побачення з підсудним відбулося без дотримання конфіденційності, зазначеної в законодавстві. На зустрічі був присутній представник установи з відеокамерою, що записує розмову. Сам Приходько перебував за склом, зв’язок був низької якості, особливо з огляду на те, що засуджений має проблеми зі слухом. Через 25 хвилин розмова була завершена через обідню перерву у в’язниці. Повернутися для продовження діалогу Легостова вже не пустили», – ідеться в повідомленні об’єднання.

Адвокат також звернув увагу, що йому не дозволили передати підзахисному документи для підпису, що є брутальним порушенням прав. Ідеться про подання касаційної скарги на оскарження вироку, термін написання якої спливає вже в листопаді. Крім цього, як стверджує адвокат, було відмовлено в передачі довіреності на представлення інтересів в ЄСПЛ, згоди на розголошення відомостей, що становлять лікарську таємницю, персональних даних і опитування Приходька про умови утримання.

За словами адвоката, сам Приходько розповів, що вже три місяці з моменту його знаходження у Володимирському централі йому не передають необхідні ліки від родичів. В’язничний лікар також жодного разу не обстежував його, повідомив кримчанин. Представник російської пенітенціарної служби (Федеральна служба виконання покарань) ухилився від відповідей адвокату, чому була допущена така ситуація. «Це є жорстоким поводженням з людиною, яка повністю перебуває в їхній владі», – вважає захисник.

Олег Приходько розповів, що весь цей час перебуває в одиночній камері.

«Він змушений проводити весь день на ногах, оскільки лежати йому дозволяють тільки під час відбою. Більш того, він не отримав жодного листа. Його кореспонденція теж не пересилається родичам, хоча він пише її кожен день. Політв’язень вважає, що вся його пошта цензурується виправною установою. Захисник охарактеризував це, як «повний інформаційний голод», – розповів активістам адвокат.

За даними Легостова, адміністрація в’язниці відмовляється видавати Приходькові його особисті речі, у яких у нього записані номери телефонів родичів і близьких. Адвокат повідомив, що вже звернувся зі скаргою до прокуратури у Володимирі про численні порушення закону.

Публічні коментарі керівництва в’язниці, а також російської пенітенціарної служби щодо умов утримання Приходька відсутні.

Раніше родичі Приходька повідомляли проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що не отримують листів від нього вже п’ять місяців. Сім’я Приходька також повідомила, що повністю виплатила штраф на суму 200 тисяч рублів (це майже 80 тисяч гривень), призначений йому судом.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону в березні 2020 року визнав Приходька винним у зберіганні вибухівки та підготовці до теракту і призначив йому п’ять років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першим роком у тюрмі. Захист кримчанина планує оскаржити це рішення, а також звернутися до Європейського суду з прав людини.

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