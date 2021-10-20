Російські силовики вивезли українського політв’язня Івана Яцкіна в невідомому напрямку – адвокат

Співробітники російської Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) вивезли з окупованого Сімферополя в невідомому напрямку українського політв’язня Івана Яцкіна, повідомив його адвокат Іван Полозов.

«Український політв’язень Іван Яцкін був етапований із СІЗО Сімферополя до місця відбування покарання. Кінцевий пункт етапу ФСВП не розкриває», – написав захисник у твітері.

21 травня підконтрольний Кремлю суд в Криму засудив Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму з обмеженням в один рік. Розгляд апеляції поки відклали.

У представництві президента України Володимира Зеленського в АРК засудили вирок Яцкіну. Це також зробили в офісі українського омбудсмена. У Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту теж відреагувати на вирок.

Кримчанина Івана Яцкіна звинуватили в «державній зраді». Усі засідання у цій справі проходили в закритому режимі, суд посилався на наявну в матеріалах справи державну таємницю.

Уродженець села Войкове Первомайського району Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в державній зраді. Про це стало відомо в грудні 2019 року.

Російське слідство стверджує, що, перебуваючи в Криму, Яцкін передавав СБУ відомості, які «становлять державну таємницю Росії». На запит Крим.Реалії в СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.