Денісова повідомила про погіршення стану здоров’я кримського політв’язня Яцкіна

Уповноважена Верховної Ради Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров’я ув’язненого в окупованому Росією Криму Івана Яцкіна.

«Отримала інформацію щодо стану здоров’я українського політв’язня Івана Яцкіна. На жаль, у нього внаслідок тромбофлебіту почалося загострення трофічної виразки на обох ногах. Керівництво Сімферопольського СІЗО продовжує ігнорувати потребу в екстреному медичному обстеженні та фаховій меддопомозі. Це ставить під загрозу життя нашого співгромадянина», – наголосила вона.

Денісова закликала МЗС України сприяти правовій підтримці незаконно утримуваних Росією політв’язнів.

Вона також звернулася до уповноваженого з прав людини у Росії Тетяни Москалькової з вимогою провести повне обстеження Яцкіна у кваліфікованому медзакладі та надати йому відповідний комплекс лікування.

21 травня підконтрольний Кремлю суд в Криму засудив Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму з обмеженням в один рік. Розгляд апеляції поки відклали.

У представництві президента України Володимира Зеленського в АРК засудили вирок Яцкіну. Це також зробили в офісі українського омбудсмена. У Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту теж відреагувати на вирок.

Кримчанина Івана Яцкіна звинуватили в «державній зраді». Усі засідання у цій справі проходили в закритому режимі, суд посилався на наявну в матеріалах справи державну таємницю.

Уродженець села Войкове Первомайського району Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в державній зраді. Про це стало відомо в грудні 2019 року.

Російське слідство стверджує, що, перебуваючи в Криму, Яцкін передавав СБУ відомості, які «становлять державну таємницю Росії». На запит Крим.Реалії в СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.