«Справа Хізб ут-Тахрір»: кримчанина Абдуллаєва знову відправили у ШІЗО

Засудженого фігуранта кримської «справи Хізб ут-Тахрір», кримчанина Теймура Абдулаєва вчергове відправили в штрафний ізолятор у російській виправній колонії №2 в Салаваті, повідомила у фейсбуці його матір Діляра Абдуллаєва.

«Мій молодший син знову в ШІЗО. Мого старшого сина поставили на три профілактичний облік. Мій син ніколи не робив спроб утечі, не висловлював будь-які наміри про втечу чи напад на співробітника. Права моїх синів порушені за конвенцією ЄС і цей факт з нашими усіма кримськими синами, я вважаю дискримінацією в порівнянні з іншими засудженими. Це тиск на них, їх пресують, такий пресинг неможливо витримати», – написала Абдуллаєва.

Цю інформацію також підтвердила дружина Абдуллаєва Аліме.

«Тиск триває. Очевидно, що керівництво колонії вирішило поміняти тактику, періодично випускаючи на кілька днів в СУС, і повертаючи знову в ШІЗО», – повідомила Аліме Абдуллаєва громадському об’єднанню «Кримська солідарність».

Теймур Абдуллаєв перебуває в штрафному ізоляторі колонії №2 міста Салават понад рік, оскільки, за версією адміністрації, «систематично порушував режим утримання». На початку червня Теймура Абдуллаєва все ж випустили з ШІЗО завдяки зусиллям його адвокатів і родичів.

16 березня Офіс генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни представниками органів влади на території країни-агресора (ч. 1 ст. 438 КК України) через утримування Абдуллаєва в штрафному ізоляторі.

Український омбудсмен Людмила Денісова торік звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою «негайно відреагувати і забезпечити відновлення прав» фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура Абдуллаєва.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» у червні 2019 року. Пізніше Верховний суд Росії змінив вирок кримчанам.

Таким чином, Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув’язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адміністративний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з цими вироками і закликало посилити санкційний тиск на Росію.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав усіх фігурантів цієї справи політичними в’язнями.