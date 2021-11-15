У Криму проводять флешмоб на підтримку адвоката Едема Семедляєва – фото

В окупованому Криму з минулих вихідних проводять флешмоб на підтримку заарештованого адвоката Едема Семедляєва. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили в об'єднанні «Кримська солідарність».

Жителі різних районів півострова фотографуються з портретами Семедляєва із закликом його звільнити та викладають у соціальні мережі.

11 листопада підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя заарештував Едема Семедляєва на 12 діб за відмову припинити відкрите ведення аудіозапису на вимогу начальника відділу Центру з протидії екстремізму Руслана Шамбазова.

Також суд оштрафував його на чотири тисячі рублів за другим адмінпротоколом за відмову роздягтися на вимогу співробітника Центру з протидії екстремізму.

Прокуратура АР Крим і Севастополя обіцяє дати правову оцінку арешту російським судом у Сімферополі кримського адвоката Едема Семедляєва.

25 жовтня під будівлею Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі російські силовики затримали понад 20 осіб, які зібралися, щоб підтримати фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір». Затриманих доправили до відділу поліції Центрального району Сімферополя.

Пізніше на адвоката Едема Семедляєва, який приїхав до відділу російської поліції Центрального району для надання юридичної допомоги затриманим, склали адміністративний протокол за «непідкорення поліції». Едем Семедляєв провів добу в ІТТ Судака.

Семедляєв повідомив, що звернувся до Адвокатської палати Криму зі скаргою на дії російських силовиків після його затримання біля відділу поліції у Сімферополі 25 жовтня.

США закликали Росію негайно звільнити кримського адвоката Семедляєва.