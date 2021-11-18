Арешт Семедляєва: суддя зробив закритим апеляційне засідання

У Сімферополі в окупованому Криму суддя провів закрите засідання щодо розгляду апеляційної скарги на адміністративний арешт адвоката Едема Семедляєва, повідомив захисник Еміль Курбедінов.

«Зараз суд закінчився, пішов до нарадчої кімнати до 16:45. Тоді буде оголошене рішення щодо скарги. Едема привезли сюди. Зараз, як я розумію, його назад відвезли до ІТТ. О 16:45 його мають привезти на саме оголошення. Суд відбувався у закритому режимі. Суддя закрив судове засідання у зв’язку з нібито наявною загрозою співробітникам поліції», – повідомив Курбедінов.

Адвокат Еміне Авамілева повідомила, що суд опитав Семедляєва та особу, яка складала адмінпротокол.

18 листопада у підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму відбувається розгляд колективної апеляційної скарги адвокатської палати Криму на арешт захисника Едема Семедляєва.

11 листопада підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя заарештував Едема Семедляєва на 12 діб за відмову припинити відкрите ведення аудіозапису на вимогу начальника відділу Центру з протидії екстремізму Руслана Шамбазова.

Також суд оштрафував його на чотири тисячі рублів за другим адмінпротоколом за відмову роздягтися на вимогу співробітника Центру з протидії екстремізму.

Прокуратура АР Крим і Севастополя обіцяє дати правову оцінку арешту російським судом у Сімферополі кримського адвоката Едема Семедляєва.

25 жовтня під будівлею Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі російські силовики затримали понад 20 осіб, які зібралися, щоб підтримати фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір». Затриманих доправили до відділу поліції Центрального району Сімферополя.

Пізніше на адвоката Едема Семедляєва, який приїхав до відділу російської поліції Центрального району для надання юридичної допомоги затриманим, склали адміністративний протокол за «непідкорення поліції». Едем Семедляєв провів добу в ІТТ Судака.

Семедляєв повідомив, що звернувся до Адвокатської палати Криму зі скаргою на дії російських силовиків після його затримання біля відділу поліції у Сімферополі 25 жовтня.

США закликали Росію негайно звільнити кримського адвоката Семедляєва.