Наступного року на КПВВ «Каланчак» і «Чонгар» будуть доступні регулярні перевезення пасажирів – Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук повідомила, що у 2022 році на КПВВ «Каланчак» і «Чонгар» будуть доступні регулярні перевезення пасажирів.

«Мінреінтеграції вже вирішує питання розміщення автостанції на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» та налагодження автобусного сполучення від сервісних зон КПВВ на тимчасово окупованій території та виїзду з неї», – йдеться в повідомленні відомства.

Верещук зазначила, що наразі розглядається можливість придбання чотирьох електромобілів для зазначених КПВВ, які перевозитимуть людей. У відомстві заявили про готовність оголосити конкурс на придбання електромобілів у січні, у зв’язку з чим, як очікується, до лютого питання перевезення буде вирішено.

19 жовтня був припинений пропуск людей та транспортних засобів через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Чаплинка» на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Тепер перетнути адмінкордон із Кримом можна лише через КПВВ «Каланчак» і «Чонгар».