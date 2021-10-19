На адмінкордоні з Кримом залишилося два КПВВ. «Чаплинка» остаточно припинила роботу

З 00:00 19 жовтня був припинений пропуск людей та транспортних засобів через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Чаплинка» на адміністративному кордоні з окупованим Кримом припинений, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на Держприкордонслужбу України.

«Рішення про припинення роботи зазначеного контрольного пункту в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї прийнято згідно з розпорядженням Херсонської обласної державної адміністрації від 8 жовтня 2021 №792 і за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України», – повідомив помічник начальника прикордонного загону Іван Шевцов.

У відомстві зазначили, що перетнути адмінкордон із Кримом можна буде в КПВВ «Каланчак» і КПВВ «Чонгар», які продовжують функціонувати в штатному режимі.

Українські чиновники пояснювали рішення про закриття КПВВ «Чаплинка» «маленьким потоком громадян» і високою вартістю утримання інфраструктури.

З 7 червня 2021 року пропуск осіб та транспортних засобів через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Чаплинка» на адміністративному кордоні Криму з материковою частиною України припинився тимчасово в зв’язку з проведенням ремонтних робіт інфраструктури КПВВ. Пізніше терміни закриття КПВВ неодноразово продовжували.