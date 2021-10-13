КПВВ «Чаплинка» на адмінкордоні з окупованим Кримом припиняє роботу з 19 жовтня – омбудсмен

КПВВ «Чаплинка» на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом з 19 жовтня припиняє функціонування, повідомляє у фейсбуці Офіс омбудсмена.

Як йдеться в повідомленні, КПВВ припиняє роботу через розпорядження голови Херсонської облдержадміністрації.

Зазначається, що для перетину адмінкордону з окупованою територією Криму громадянам необхідно планувати свої маршрути через КПВВ «Каланчак» або «Чонгар».

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Після окупації Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом було встановлено три контрольних пункту в’їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».