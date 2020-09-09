В уряді висловились за закриття КПВВ «Чаплинка» на адмінкордоні з анексованим Кримом

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко заявив, що КПВВ «Чаплинка» на адміністративному кордоні між анексованим Кримом і Херсонською областю необхідно закрити. Про це, як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, він заявив 8 вересня на брифінгу в Херсонській облдержадміністрації.

«Для того, щоб його закрити, необхідно рішення уряду. Буде воно чи ні, я на сьогоднішній день вам сказати не можу. Але моя особиста думка, я сьогодні там був... Мені здається, його потрібно закривати. На жаль, воно в досить поганому, ганебному стані, якщо будемо відверті, і ефективність його там змісту досить сумнівна. Кількість людей, які перетинають КПВВ «Чаплинка» за добу, становить до 30 осіб. Це влітку, а взимку буде ще менше. Тому чи варто нам його утримувати там? Я буду радити його закрити. Яке рішення буде прийнято на рівні уряду, я не хочу зараз прогнозувати і брати на себе відповідальність», – сказав Яременко.

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Раніше глава Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв не виключив, що пункт пропуску «Чаплинка» на адмінкордоні з Кримом, може бути закритий після проведення повної реконструкції КПВВ «Чонгар» і «Каланчак».

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».