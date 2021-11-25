В окупованому Криму російські силовики затримали активістів, які 23 листопада прийшли до будівлі ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) у Сімферополі, щоб зустріти адвоката Едема Семедляєва після 12 діб адміністративного арешту. Загалом затримали 31 особу, зокрема жінок і дітей. Крім того, «взяли» журналістів, які мали із собою прескартки.

За яких обставин сталася нова хвиля затримань кримчан, які 23 листопада прийшли до будівлі ІТТ у Сімферополі? Хто опинився серед затриманих, і в чому їх звинувачує російська влада? Як відреагували на ці події українська влада та громадські організації?

Ці теми у студії Радіо Крим.Реалії, у ток-шоу «Кримський вечір», обговорили ведуча Олена Бадюк та її співрозмовники: кримський адвокат Едем Семедляєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та російський політолог, голова правління Експертної групи «Сова» Михайло Савва.

Це вже шосте масове затримання кримськотатарських активістів з вересня 2021 року. Російські силовики затримують людей під судами, управлінням ФСБ та відділами поліції, куди ті приходять підтримати своїх співвітчизників. Далі на затриманих складають адмінпротоколи, а російські суди Криму штрафують їх.

Серед затриманих 23 листопада, за інформацією об’єднання «Кримська солідарність», опинилися п'ятеро громадянських журналістів. Вони показали росгвардійцям і поліцейським свої прескарти і повідомили, що ті перешкоджають їхній професійній діяльності. Але журналістів все одно доставили до поліцейських відділень.

Затримали і дружин політв'язнів Фархода Базарова та Яшара Муєдінова.

Чотирьох жінок відпустили додому на ніч із зобов'язанням з'явитися до суду 24 листопада. Неповнолітня Мер'єм Куламетова вийшла під розписку разом із дідусем.

Одна із затриманих Айше Арсланова, яку відпустили з поліцейської дільниці о 4:30 ранку 24 листопада, розповіла, як усе відбувалося.

«Ми зібралися, жодної шкоди не завдавали, просто з повітряними кульками стояли, чекали (виходу Едема Семедляєва з ізолятора – ред.). Але тут підійшли якісь служби і почали просити пройти з ними. При спробі піти вони нас не відпустили, провели до автобусів. Нас відвезли до поліції, дуже довго тримали, не пускали адвоката, змушували сісти в машину та поїхати на якийсь медичний огляд. Я зателефонувала Едему Семедляєву, і, як тільки він вийшов з ІТТ, людина, яка змушувала нас сісти в машину, сказала нам швидко покинути територію», – розповіла вона «Кримській солідарності».

24 листопада в підконтрольних Росії кримських судах розглядали адмінпротоколи щодо кримськотатарських активістів. Київський райсуд Сімферополя заарештував на 14 діб громадянського журналіста Вілена Темер'янова.

Влада України, правозахисники, іноземні посольства та місії закликають Росію припинити подібну практику переслідувань у Криму. Російська влада на ці заклики не реагує.

Адвокат Едем Семедляєв розповів Крим.Реалії, що відразу після звільнення йому довелося повернутися до своєї адвокатської діяльності – захисту активістів, які зустрічали його в ІТТ.

– Коли люди прийшли мене обійняти і сказати теплі слова, їх затримали. І, звичайно ж, я не міг у цей момент стояти осторонь. Незважаючи на пізній час (вже була перша година ночі), я поїхав представляти інтереси цих людей. І сьогодні (24 листопада – ред.) ми майже цілий день перебували біля судів.

Адвокат пояснює нову хвилю затримань у Криму тим, що місцевій російській владі «не подобається, коли люди підтримують один одного». На його думку, вони домагаються того, щоб «ніхто не приходив на суди та не фіксував, що там відбувається». Тиск відчувають не лише громадянські журналісти та активісти, а й адвокати, каже Семедляєв.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар засудила нові масові затримання кримськотатарських активістів у Сімферополі. Вона закликала Росію «негайно припинити довільні затримання та арешти і звільнити всіх українських громадян, яких незаконно утримують».

У прокуратурі АР Крим та Севастополя відкрили кримінальне провадження у зв'язку із затриманнями кримськотатарських активістів в ІТТ у Сімферополі. Розслідування проводиться за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Ця стаття передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав затримання 23 листопада «безпрецедентною акцією залякування кримських татар». Він прогнозує посилення репресій у Криму.

– Такі режими, як путінський, не знають інших методів, окрім посилення репресій. Тому далі слід очікувати посилення репресій щодо кримських татар, етнічних українців. І взагалі всі, хто не поділяють «російський статус» Криму, що нав'язується Москвою, – у зоні особливого ризику, їх усіх переслідуватимуть.

Голова Меджлісу закликав продовжувати відслідковувати ситуацію на півострові та «створювати основу для міжнародного переслідування російської влади за її незаконні дії». На його думку, оголошення ЄС ембарго на російські газ і нафту, а також відключення Росії від міжнародної фінансової системи SWIFT могли б захистити кримчан від подальших російських репресій. Але «міжнародне співтовариство ще не зовсім готове виявити політичну волю». Чубаров вважає, що рано чи пізно багато західних країн прийдуть до цього.

Російський політолог та голова правління експертної групи «Сова» Михайло Савва каже, що на кримськотатарських активістів «спрямований основний удар». Він вважає, що причина цього – їхня непідконтрольність владі, яка розглядає громадських активістів «як ворожі групи».

– Система не зупиняється, бо вважає арешти громадян важливим елементом свого виживання. Вона орієнтована на те, що будь-яка організована структура людей, непідконтрольна владі, є ворожою. Полковник ФСБ сказав мені під час одного з допитів: «Для нас клуби собаківників та любителів котів – це потенційно ворожі структури, бо люди організувалися, знають один одного, сьогодні займаються своїм хобі, а завтра так само організовано підуть на барикади».

«Російський режим поставив собі завдання тотально викорінити будь-яке інакомислення», тому переслідування кримськотатарських активістів на півострові триватимуть, впевнений Михайло Савва. Він зазначає, що з 2014 року до Криму переїхала «величезна кількість» силовиків із Дагестану, Чечні та Інгушетії. Російська влада нібито «вирішила використати їхній досвід, у тому числі у фальсифікації кримінальних справ». Тож, за версією політолога, репресії припиняться, лише якщо «цей режим припинить своє існування».

(Текст підготувала Олександра Шевченко)