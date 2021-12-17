Кулеба привітав резолюцію Генасамблеї ООН щодо прав людини в Криму

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав схвалення Генеральною асамблеєю ООН напередодні посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та Севастополі. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому МЗС вночі проти 17 грудня.

За словами Кулеби, цього року Києву вдалося доповнити текст пунктами про відповідальність Росії за дотримання прав кримських татар та вимогу скасувати заочні вироки щодо кримських татар та лідерів кримськотатарського народу.

«Документ закликає держав-членів ООН посилити співпрацю в рамках Кримської платформи задля поліпшення ситуації з правами людини в Криму. Резолюція вимагає від Росії припинити безпідставні затримання та арешти мешканців Криму, звільнити незаконно утримуваних за гратами громадян України, зокрема, Еміра-Усеїна Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла», – йдеться в зверненні міністра.

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Він також зазначає, що резолюція вказує на «довгострокові негативні наслідки» через концентрацію російських військ та військові навчання на півострові. Документ закликає Росію «припинити політику примусової зміни демографічного складу Криму» та наголошує на відповідальності Росії за забезпечення мешканців Криму водою.

Кулеба подякував усім державам-членам Організації Об’єднаних Націй, які підтримали резолюцію.

«Документ став шостою поспіль резолюцією Генасамблеї ООН з правозахисної проблематики в окупованому Криму і вже одинадцятою у контексті міжнародного реагування на спробу незаконної анексії Росією українського півострова. Ми продовжимо докладати максимум зусиль для деокупації українського півострова та притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності», – підсумовує голова МЗС.

На початку грудня Європейський союз відзначив погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму. Про це заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано за результатами зустрічі представників ЄС та України в Брюсселі.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.