Правозахисники закликали владу України застосувати санкції проти артистів, які відвідали окупований Крим

Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ) закликав владу України застосувати санкції щодо артистів, які незаконно відвідали анексований Росією Крим.

КРЦ підготував відповідне звернення на ім’я президента України, голови СБУ, спікера Верховної Ради, голови Нацбанку.

У заяві йдеться про необхідність застосувати санкції до більш ніж двох сотень громадян Росії і деяких інших держав, які «проводили концертну або іншу публічну діяльність на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та Севастополя, або відвідували півострів у приватних справах з порушенням законодавства України».

«У переліку артистів, щодо яких КРЦ просить запровадити санкції – Баста (Василь Вакуленко), Ірина Круг (Ірина Воробйова), а також Михайло Шуфутинський, який кілька разів відвідував окупований Крим, чому є підтвердження на офіційній фейсбук-сторінці організаторів концертів російських і європейських виконавців у тимчасово окупованому Криму», – йдеться у повідомленні КРЦ.

Правозахисники наголошують, що вже сьогодні, 19 грудня, у київському клубі «Стерео Плаза» має відбутися концерт Басти, а концерт Шуфутинського у столичному «Палаці Спорту» заплановано на 8 березня наступного року.

У КРЦ нагадали, що центр уже звертався до голови СБУ Івана Баканова з проханням перевірити інформацію про відвідування трьома російськими співаками (йдеться про Йолку, Басту, Ірину Круг) Криму і заборонити їм в’їзд в Україну, але у відомстві «не знайшли підстав для заборони».

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив реперу Басті в’їзд до України через незаконні відвідини анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що йому знову дозволений в’їзд до України.