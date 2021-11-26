Росіянці спочатку заборонили в’їзд в Україну на 3 роки, вона зробила новий паспорт – тепер нев’їзна на 10 років

У Держприкордонслужбі повідомили, що прикордонники продовжили заборону в’їзду в Україну на 10 років громадянці Росії, яка намагалася скористатись новим паспортом.

«У пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники виявили росіянку, яка влітку 2018-го порушила порядок в’їзду-виїзду на ТОТ України, незаконно відвідавши тимчасово окуповану територію АР Крим. Іноземка прилетіла в Україну рейсом з Познані. Під час проведення додаткових контрольних заходів, які застосовуються до громадян країн міграційного ризику, в тому числі РФ, з’ясувалося, що мандрівниця є порушницею українського законодавства. Попередньо, за порушення українського законодавства прикордонники заборонили їй в’їзд в Україну на 3 роки та попередили, що якщо протягом цього часу намагатиметься потрапити на територію нашої країни, термін заборони буде збільшено до 10 років», – розповіли в ДПСУ.

У відомстві зазначили, що росіянка «не дослухалася до попереджень, змінила паспортний документ, у якому вже не було відмітки українських прикордонників про заборону в’їзду та спробувала в’їхати в Україну знову».

«Рішення охоронців кордону було однозначним – громадянка РФ «прикрасила» новий паспортний документ новим штампом заборони в’їзду в Україну терміном на 10 років», – йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі України неодноразово наголошували, що в’їзд на тимчасово окуповані території та виїзд із них має відбуватися лише через визначені контрольні пункти – інакше порушників карають забороною в’їзду, переважно на кілька років.