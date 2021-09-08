В Україні готують санкції проти 30 осіб з Росії, причетних до побудови Керченського мосту

В Україні готують обмежувальні заходи проти 30 фізичних і юридичних осіб з Росії, причетних до незаконної побудови Керченського мосту, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«8 вересня на засіданні уряд схвалив для внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони пакет санкцій проти 24 юридичних та 6 фізичних осіб. Ці особи причетні до незаконного спорудження і експлуатації так званого «мосту через Керченську протоку», організації сполучення тимчасово окупованого Криму з територією РФ та незаконного перепланування паркових територій і об’єктів культурної спадщини на території Севастополя», – повідомили у міністерстві.

У відомстві зазначили, що застосування санкцій до відповідних юридичних осіб, у разі виявлення в них майна на території України, унеможливить користування ним, заборонить проведення експортно-імпортних операцій, унеможливить виведення капіталів за межі території України, зупинить виконання економічних та фінансових зобов’язань та ліцензованої діяльності на території України.

Водночас застосування санкцій до фізичних осіб унеможливить їх в’їзд на територію України, заблокує можливість розпоряджатися майном, яке знаходиться на території України. До того ж, зазначеним фізичним особам та особам, які прямо чи опосередковано ними контролюються або діють в їх інтересах, буде заборонено участь у приватизації та оренді державного майна.

Санкції пропонується застосувати терміном на 5 років.

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Країни Заходу раніше вже застосовували індивідуальні санкції щодо осіб і організацій, які підривають цілісність і суверенітет України, низкою фізичних та юридичних осіб, причетних до будівництва Керченського мосту, автомобільну частину якого у травні 2018 року відкрив особисто президент Росії Володимир Путін.