Австралія ввела санкції щодо осіб і компаній з Росії через будівництво Кримського мосту

Влада Австралії запровадила санкції щодо однієї людини і чотирьох компаній з Росії, пов’язаних з будівництвом Керченського моста. Про це заявили у МЗС Австралії.

«Австралія запровадила цілеспрямовані фінансові санкції і заборону на поїздки щодо російської фізичної особи і чотирьох російських компаній, пов’язаних з будівництвом та експлуатацією залізничного моста через Керченську протоку, що з’єднує Росію з незаконно анексованими територіями Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна)», – мовиться у повідомленні МЗС Австралії.

Зазначається, що санкції оголошені «в координації з Канадою і узгоджуються з діями, розпочатими Сполученим Королівством та Європейським союзом».

Також у МЗС Австралії наголосили, що країна продовжує «підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України».

Всього з 2014 року до санкційного списку Австралії внесені 168 фізичних та 52 юридичних особи з Росії, додали у відомстві.

1 жовтня 2020 року Рада ЄС ухвалила рішення про доповнення переліку індивідуальних санкцій щодо осіб і організацій, які підривають цілісність і суверенітет України, двома фізичними та чотирма юридичними особами, причетними до будівництва Керченського мосту. Слідом за ЄС санкції запровадили Велика Британія та Швейцарія.

У транспортній компанії «Гранд Сервіс Експрес» стверджують, що санкції ЄС і Великої Британії за будівництво Керченського моста не вплинуть на роботу перевізника.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.