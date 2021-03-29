Канада запровадила низку санкцій за будівництво Росією мосту через Керченську протоку

Міністр закордонних справ Канади Марк Ґарно 29 березня анонсував нові санкції проти двох приватних осіб і чотирьох компаній в рамках Регулювання спеціальних еконмоічних заходів у відповідь на окупацію Росією Криму.

Під санкціями опинилися:

генеральний директор «Гранд Сервіс Експресу» (оператор залізничного сполучення Росії з Кримом) Олександр Ганов

голова «Мостотресту» Леонід Риженькін

ВАТ «Ленпромтранспроєкт»

федеральне державне унітарне підприємство «Кримська залізна дорога»

«Кримська перша страхова компанія»

ВАТ «Управління будівництва залізничної дороги Беркакит-Томмот-Якутськ»

Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів і заборону на торговельні операції в Канаді.

Як зазначає Міністерство закордонних справ Канади, це рішення відповідає крокам Європейського союзу та Великої Британії, оголошується в координації з Австралією та доповнює раніше запроваджені санкції.

«Сьогоднішня заява підтримує непохитну відданість Канади суверенітету України та її народу, який продовжує наполегливо відстоювати свої права проти агресивних дій Росії. Канада продовжує закликати Росію припинити нелегальну окупацію та звільнити неправомірно затриманих політичних в’язнів», – йдеться в повідомленні.

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1 жовтня 2020 року Рада ЄС ухвалила рішення про доповнення переліку індивідуальних санкцій щодо осіб і організацій, які підривають цілісність і суверенітет України, двома фізичними та чотирма юридичними особами, причетними до будівництва Керченського мосту. Слідом за ЄС санкції запровадили Велика Британія та Швейцарія.

У транспортній компанії «Гранд Сервіс Експрес» стверджують, що санкції ЄС і Великої Британії за будівництво Керченського моста не вплинуть на роботу перевізника.