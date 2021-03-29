Севастополь: суд засудив до ув’язнення в колонії обвинувачену в «державній зраді» пенсіонерку

Підконтрольний Росії Севастопольський міський суд засудив до ув'язнення в колонії пенсіонерку, яку звинуватили у «державній зраді».

Як повідомила 29 березня пресслужба суду, кримінальна справа розглядалася в закритому режимі, у зв’язку з тим, що «в матеріалах справи містилися відомості, що становлять державну таємницю». Вирок винесли 24 березня.

«Вироком Севастопольського міського суду громадянка Д. визнана винною в скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 Кримінального кодексу Російської Федерації, і їй призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму, з обмеженням свободи на 1 рік», – йдеться в повідомленні.

У рішенні вказано, що під час розгляду кримінальної справи встановлено, що уродженка Бахчисарая, 1955 року народження, «була залучена представником іноземної держави до негласної співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України».

«Громадянка Д. виконувала розвідувальні завдання, спрямовані на збирання відомостей про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту, які розкривають терміни дії позивних, частот і ключів, індексів радіостанцій,... тобто, відомостей, що становлять державну таємницю, передача яких могла бути використана на шкоду безпеці Російської Федерації», – йдеться в повідомленні суду.

Ім’я та прізвище засудженої жінки в інформації суду не зазначено, але з відкритих джерел відомо, що йдеться про Галину Довгополу. Ані вона, ані її адвокат вирок не коментували.

У лютому повідомлялося, що суд почав розглядати по суті справу Довгополої. До цього повідомлялося, що жінку, яку з анексованого Криму перевезли в московське СІЗО «Лефортово», перевели в іншу камеру після того, як її побила співкамерниця.

У кінці листопада 2019 року в Федеральній службі безпеки Росії повідомляли про затримання у Севастополі жінки за підозрою в шпигунстві на користь розвідки Міноборони України. Протягом 2020 роки їй кілька разів продовжували запобіжний захід.