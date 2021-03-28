Мільйони на фармацевтиці: кримський бізнес арештованого мільйонера Шпігеля

У ніч на 21 березня в Росії був затриманий російський мільйонер Борис Шпігель. Його звинувачують у тому, що упродовж 2020 року Шпігель заплатив посадовій особі хабарів на загальну суму у 31 млн рублів. Сам Шпігель заробив свої статки на торгівлі фармацевтичною продукцією, а його компанія «Біотек» увійшла до списку «королів держзамовлення» з початку пандемії коронавірусу. «Біотек» регулярно постачала продукцію і в анексовані Росією Крим та Севастополь. Кореспондент Крим.Реалії вивчив кримські держконтракти структур Шпігеля і порахував, скільки російський мільйонер заробив на півострові в останні місяці.​

За інформацією маркетингового агентства DSM Group, яке спеціалізується на дослідженнях ринку фармацевтичної продукції, за 2020 рік підконтрольна Борису Шпігелю група компаній «Біотек» посіла третє місце в рейтингу компаній, що працюють з державним замовленням у цій галузі.

Компанії, які входять до групи «Біотек», регулярно вигравали різні тендери на постачання як медичних препаратів, так і, наприклад, засобів дезінфекції або вірусних тест-систем. Таким чином, за підсумками минулого року «Біотек» продемонструвала зростання сукупного виторгу у 104%.

На ринку анексованих Росією Криму та Севастополя «Біотек» також була активним гравцем. Лише з початку листопада 2020 року компанія уклала державні контракти на загальну суму понад 97,5 мільйона рублів.

Згідно з відомостями з єдиної онлайн-системи держзакупівель Росії, більшість цих контрактів уже виконані, однак декілька, зокрема й великий контракт майже на 40 мільйонів рублів, досі перебувають у статусі «виконання». Поки залишається невідомим, чи вплине затримання Бориса Шпігеля на роботу «Біотек» у межах держзамовлення.

За що затримали російського мільйонера?​

Мільйонер Борис Шпігель був затриманий російськими силовиками в ніч на 21 березня після прильоту з Ізраїлю, де він, за його словами, отримував курс лікування. Уже після ув'язнення в ізолятор тимчасового тримання, бізнесмен повідомив правозахисникам, що терапія, яку він почав в Ізраїлі, не була завершена, тому перебування в місцях позбавлення волі може згубно позначитися на його здоров'ї.

«Я не жилець», ‒ сказав Шпігель представникам московської громадської спостережної комісії, які відвідали його після взяття під варту.

Також була затримана його дружина Євгенія Шпігель, якій належить істотна частка в їх сімейному бізнесі, і голова Пензенської області Іван Бєлозерцев. Всього в межах цієї справи переслідують шість осіб.

За інформацією слідства, упродовж 2020 року Шпігель та його дружина заплатили Бєлозерцеву хабар на загальну суму 31 млн рублів.

Ні Шпігель, ні його дружина не визнали себе винними в інкримінованому їм злочині. Шпігель сказав правозахисникам, що затримання в аеропорту стало для нього «повною несподіванкою». Після затримання, додав він, оперативники намагалися змусити його дати свідчення, однак бізнесмен відповів відмовою.

На підтримку Шпігеля виступив головний рабин Росії Берл Лазар.

Борис Шпігель заснував компанію «Біотек» у 1990 році. У 1996 році він став помічником спікера Держдуми Росії Євгена Селезньова, а з 2003 до 2013 ‒ займав крісло сенатора в Раді Федерацій від Пензенської області. У 2012 році журнал Forbes оцінював статки бізнесмена у 127,7 мільйона рублів, а його дружина увійшла в нещодавній рейтинг найзаможніших жінок Росії.

Окрім бізнесу у фармацевтичній галузі, Шпігель також був відомий, як перший продюсер російського попвиконавця Миколи Баскова.

Серветки, мило та ліки проти раку​

З листопада 2020 року компанія «Біотек» отримала як мінімум 16 контрактів від кримських і севастопольських державних установ, це випливає з інформації корпоративних агрегаторів. У більшості з них компанія виступала як єдиний постачальник. Іншими словами, договір з нею укладався без конкурсу.

Найбільшими замовниками продукції у «Біотек» були севастопольські установи: ЦКУ «Медичний склад 1043» та міська лікарня №1. З грудня 2020 року до січня 2021 року підконтрольна Борису Шпігелю структура уклала з ними три контракти на загальну суму понад 70 мільйонів рублів.

Незважаючи на те, що останнім часом «Біотек» спеціалізувався на роботі з різними антивірусними препаратами, застосовуваними в російських лікарнях для лікування COVID-19, до Криму компанія поставляла не тільки їх.

Так, у січні нинішнього року «Біотек» почав постачати в Севастополь протипухлинні препарати «Імбрувіка» та «Нінларо». Всього до літа нинішнього року місто має отримати близько восьми з половиною тисяч капсул першого та дев'ять капсул другого препарату. За це компанія отримала понад 40,6 мільйона рублів.

Для потреб підконтрольної Москві кримської прокуратури «Біотек» постачав рідке мило «Цитрус», антибактеріальні засоби, а також спиртові антисептичні серветки. Вартість контракту ‒ 250 мільйонів рублів.

Наприкінці грудня «Біотек» став єдиним у Севастополі постачальником відомого італійського препарату «Спінраза», який використовується для боротьби зі спінальною м'язовою атрофією. Компанія поставила в місто 15 одиниць цих ліків за ціною понад 1,5 мільйона за одиницю. Всього партія коштувала бюджету 23,85 мільйона рублів.

Питання ціноутворення​

Постачання ліків компанією «Біотек» до Криму вже звертало на себе увагу журналістів Крим.Реалії. Торік у жовтні компанія уклала договір з кримським Міністерством охорони здоров'я на постачання антивірусного препарату «Фавіпіравір». Ціна за одну таблетку, згідно з умовами договору, становила 200 рублів.

Цей контракт був опублікований в онлайн-системі держзакупівель у той же день, коли російський уряд вніс «Фавіпіравір» до переліку життєво необхідних лікарських засобів, внаслідок чого ціна на препарат значно знизилася. Станом на листопад 2020 року одна таблетка «Фавіпіравіра» коштувала близько 121 рубля.

Треба зазначити, що це не єдиний контракт, де вартість препаратів, які постачаються «Біотек», перевищує роздрібну в російських онлайн-аптеках.

Так, торік у грудні севастопольське ЦКУ «Медичний склад 1043» закупив препарат-імунодепресант «Олуміант». Установа закупила 1960 таблеток за 1819 рублів за одиницю товару. Тоді як роздрібна ціна «Олуміанта» не перевищує 1677 рублів, що випливає з інформації сервісу «Ощад ЕАптека». Таким чином при оптовій закупівлі місто заплатило за препарат на 278 тисяч рублів дорожче за його роздрібну вартість.

Крим.Реалії надіслали інформаційний запит щодо цих закупівель на адресу компанії «Біотек». Отримати оперативний коментар з цього питання від чиновників севастопольського департаменту охорони здоров'я не вдалося. Редакція готова надати можливість висловити свою позицію всім компаніям та організаціям, згаданим у цьому матеріалі.