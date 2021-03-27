46 країн підтримали територіальну цілісність України в сьому річницю резолюції Генасамблеї ООН

46 країн світ виступили зі спільною заяву з нагоди сьомої річниці ухвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції 68/262 «Територіальна цілісність України». Текст спільної заяви оприлюднив сайт МЗС України.

У заяві міститься заклик до Росії припинити тимчасову окупацію Криму та підтримана ініціатива України щодо створення Кримської платформи.

«У черговий раз ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити окупацію нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і повністю виконати відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Криму. Ми вітаємо в принциповому плані ініціативу України щодо створення Міжнародної кримської платформи для консолідації зусиль світової спільноти щодо Криму», – наголошується в заяві.

Також у документі вказано, що дії Росії в Криму суперечать міжнародному праву. «Намагання Росії узаконити спробу анексії Криму не є і не будуть визнані», – ідеться в тексті.

Крім того, в заяві засуджуються дії Росії в окремих районах Донецької і Луганської областей. Окремо підкреслено, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником.

Із заявою виступили: Австралія, Австрія, Албанія, Бельгія, Греція, Грузія, Данія, Естонія Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Ліхтенштейн, Монако, Нідерланди, Коста-Ріка, Латвія, Литва, Люксембург, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія , Болгарія, Кіпр, Мальта, Маршаллові Острови, Молдова, Північна Македонія, Польща, Словенія, Хорватія, Румунія, Словаччина, Велика Британія, США, Туреччина, Україна, Мікронезія, Фінляндія, Франція, ФРН, Чехія, Чорногорія, Швеція, Японія.