Денісова засудила вирок за «держзраду» пенсіонерці в Севастополі і закликала «тиснути на Росію»

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила вирок, який підконтрольний Кремлю суд Севастополя виніс у справі пенсіонерки Галини Довгополої, яку звинуватили «в шпигунстві на користь України» і визначили їй покарання у вигляді ув’язнення в колонії терміном на 12 років з обмеженням свободи на 1 рік.

«Підкреслюю, що проведення судових слухань щодо громадян України в закритому режимі без допуску представників ЗМІ практикується так званими судами не вперше і є черговим свідченням фальсифікації кримінальної справи проти Галини Довгополої. Засуджую незаконні дії і продовження політичних репресій окупаційною владою щодо українки на території тимчасово окупованого Криму», – написала Денісова у фейсбуці.

Вона закликала міжнародне співтовариство «застосувати всі можливі інструменти для посилення тиску на Російську Федерацію, щоб якомога швидше звільнити всіх незаконно утримуваних нею громадян України і припинити терор по відношенню до них».

Підконтрольний Росії Севастопольський міський суд 29 березня повідомив, що 24 березня до ув’язнення в колонії суворого режиму засудили пенсіонерку Галину Довгополу, обвинувачену в «державній зраді». Як повідомила пресслужба суду, кримінальна справа розглядалася в закритому режимі, в зв’язку з тим, що «в матеріалах справи містилися відомості, що становлять державну таємницю».