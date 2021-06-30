Ще одному російському актору заборонили в’їзд в Україну – ДПСУ

Прикордонники заборонили в’їзд в Україну на три роки ще одному російському актору та телеведучому. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що росіянин прибув а аеропорт «Жуляни», маючи посвідку на проживання в Україні.

«Росіянин 1974 року народження прибув в Україну, маючи посвідку на проживання в нашій країні. Проте прикордонники встановили факти незаконного відвідування ним тимчасово окупованого Криму», – мовиться у повідомленні.

Сьогодні він залишив країну рейсом «Київ-Варшава».

ДПСУ також звернеться до Державної міграційної служби, щоб та анулювала посвідку, яка дає порушнику право на тимчасове проживання в Україні.

Ім’я росіянина, якому заборонено в’їзд в Україну, у ДПСУ не назвали.