Через українсько-молдавський кордон не пропустили російську акторку озвучування та дубляжу – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що напередодні українські прикордонники не пропустили на територію країни з боку Молдови російську акторку озвучування та дубляжу.

«Учора в пункт пропуску «Паланка-Маяки-Удобне», що на українсько-молдовському кордоні, на в’їзд в Україну прибула громадянка РФ. Під час заходів контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону встановили, що іноземка незаконно перебувала в Криму. Правоохоронцям 59-річна росіянка повідомила, що прямує в Одесу, щоб виступити в театрі. Жінка відома в Росії акторка озвучування та дубляжу, а також співачка», – йдеться в повідомленні.

У МВС додали: оскільки росіянка потрапила в окупований Крим із порушенням встановленого порядку в’їзду та виїзду, у в’їзді на територію України їй відмовили.

«Крім того, прикордонники заборонили їй в’їзд в Україну терміном на три роки», – йдеться в повідомленні.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступали на півострові або висловлювалися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

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