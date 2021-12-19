В Україну не пустили російську акторку, яка їздила до Криму – прикордонники

Державна прикордонна служба повідомляє, що в Україну не пустили російську акторку, яка порушувала порядок в’їзду до окупованого Криму.

«Громадянка РФ прибула в Бориспіль авіарейсом із Варшави. Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що росіянка порушувала порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму. Правоохоронці з’ясували, що 32-річна росіянка прямувала в Україну, щоб взяти участь у зйомках», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники також повідомили, що росіянка отримала заборону на в’їзд в Україну на найближчі три роки.

Акторка повернулася назад зворотним рейсом.

Імені акторки у ДПСУ не наводять. За даними Liga.net, йдеться про Любов Рєзіну.

17 грудня прикордонники заборонили в’їзд до України російському музиканту, який незаконно відвідував окупований Крим.

У Держприкордонслужбі України неодноразово наголошували, що в’їзд на окуповані території та виїзд із них має відбуватися лише через визначені контрольні пункти – інакше порушників карають забороною в’їзду, переважно на кілька років. Крім того, існують санкційні списки, які СБУ передає в Мінкульт, зокрема щодо російських митців і артистів, які також накладають на них обмежувальні заходи з боку України.