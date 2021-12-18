Російські військові в грудні розгорнули автономний польовий табір для чергових навчань у Криму, а на кордонах з Україною Кремль зосередив 100 000 армію. Військово-політичне загострення розпочалось у квітні 2021-го, коли під виглядом військових навчань Росія почала стягувати війська до українських кордонів та на окупований півострів. Тоді експерти й почали говорити про готовність Росії до війни. Наприкінці листопада видання Bild, Нью Йорк Таймс та Блумберг опублікували розвіддані, які, начебто, підтверджують, що Путін планує напад на Україну в січні-лютому 2022-го. Чи не наймасштабніший з усіх зафіксованих на сьогодні військово-польових таборів – у Воронезькій області. За оцінками Conflict Intelligence Team, його ціль скоріше наступальна ніж оборонна. Якщо буде команда наступати, ці підрозділи дістануться до кордону з Україною за добу. Військові експерти говорять, що мета Путіна пробити наземний коридор до Криму і «відрізати» Україну від моря. Чи дійсно Путін готує напад на південь і схід України у 2022? Які його червоні лінії? Чого чекати Україні і як протидіяти? Напад з Криму, з військової точки зору неможливий, тоді яку роль у можливій ескалації проти України може відіграти Крим? Ударні літаки та штурмовий десант: яку зброю Росія ховає у Криму?