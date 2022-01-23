Відставки командувача ВМС Німеччини недостатньо – посол України в Берліні

Україна вітає відставку командувач Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха на тлі скандалу через його висловлювання про Крим, заявив український посол в Німеччині Андрій Мельник.

Проте, за словами Мельника, такого кроку недостатньо до відновлення повної довіри до німецької політики.

«Хоча Україна і вітає своєчасну відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики. Уряд Німеччини має змінити свій курс щодо Києва», – написав Мельник у твітері.

У суботу 22 січня стало відомо, що Шенбах подав у відставку на тлі скандалу, який спричинили його заяви про те, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу української держави.

Перед цим українське МЗС через висловлювання Кая-Ахіма Шенбаха про Крим викликало посла Німеччини й наголосило: «На категоричній неприйнятності висловлювань Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО». Висловлено також глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї.