Білий дім заперечив, що канцлер Німеччини відхилив запрошення Байдена – Politico

Білий дім спростував повідомлення у ЗМІ, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив запрошення президента США Джо Байдена на зустріч у Вашингтоні, додавши, що обидва лідери планують зустрітися там наступного місяця, пише Politico.

«Це повідомлення є хибним. Цього не було – це цілком вигадано», — заявила речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон.

Таким чином Вотсон відповіла на п’ятничну інформацію німецького видання Spiegel, в якому говорилося, що Шольц відмовився від запрошення Байдена відвідати Білий дім і обговорити поточну напруженість на українсько-російському кордоні.

Вотсон зазначила, що Шольц має відвідати Білий дім наступного місяця: «Німецька сторона запропонувала дати, і ми відповідаємо на них. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати канцлера в Сполучених Штатах у лютому».

У п’ятницю представник уряду Німеччини відмовився коментувати інформацію Spiegel, пише видання. Відповідаючи на запитання про можливий візит до Вашингтона у лютому, прессекретарка сказала, що може коментувати лише погоджені візити.

Олаф Шольц став новим канцлером Німеччини після того, як склав присягу під час короткої церемонії в президентському палаці в Берліні 8 грудня 2021 року.